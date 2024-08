„Ezért most biztos kinyír” – Csonka András megmutatta a 73 éves nővérét

Féltestvérek, de édestestvérekként szereti egymás Csonka András és nővére, Edit. Míg Edit Csonka Endre színművész első, addig Csonka Pici a második házasságából született. Bár a gyermekkorukat külön töltötték, mind a mai napig elválaszthatatlanok. A nagy tesó születésnapja pedig minden évben fontos balatoni esemény a színész számára.

Csonka András és nővére, Edit féltestvérek, de édestestvérekként szeretik egymást (Fotó: Nagy Zoltan)

„Észrevettétek, hogy manapság boldog boldogtalan «tesó»-zza, akit csak ér, havertől haverig?! (Zárójelben jegyzem meg, engem baromira idegesít) Hagyjuk meg ezt a megnevezést azokra, akikre igaz is! Itt van például az én páratlanul csodálatos, elbűvölő és utánozhatatlan TESÓM, akinek a születésnapja időtlen idők óta a közős balatoni nyaralásunkra esik. Ezt Ti is tudjátok már talán, mert mindig hírt adok erről a különböző platformjaimon. Hogy miért? Mert szeretek Vele büszkélkedni, mert jólesik kimondani előttetek is, hogy köszönök Neki mindent, mert köszönöm az Istennek, hogy mi összetartozhatunk, hogy általa érezhetem, mit jelent a mindent felülíró bizalom, hogy Anyu halála után is maradt valaki, akibe kapaszkodhatok.”

– írja Instagram-oldalán Csonka András. Majd így folytatja:

„Nem mellesleg magam is elájulok, ahogy remélem Ti is, hogy hogy nézhet ki valaki ennyire bombasztikusan egy nyári délelőtt, mindenféle smink nélkül, 73 évesen?! (Ezért most biztos kinyír, de akkor így jártam.) Szóval legyen még sok-sok köszöntő fotó és poszt, mert Ő megérdemli! Isten éltessen sokáig, drága Testvérem!”

Aggodalomra egyébként semmi ok, Csonka András nem először írja meg a nővére életkorát, jelezve, hogy emiatt biztos kinyírja majd, de ha neheztelne is ezért Edit az öccsére, mindig győz a testvéri szeretet.