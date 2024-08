Christina Aguilera bombaformában: rajongói szerint megtalálta a fiatalság forrását

Christina Aguilera rajongói megvannak győződve arról, hogy a díván nem fog az idő. Mindezt az énekesnő legújabb Instagram-fotói alapján melyek bizony komoly alátámasztást adnak követői szavának. A 43 éves popikon ugyanis tényleg úgy néz ki legújabb képein, mintha a húszas éveiben járnak még mindig. Ehhez persze sokat hozzátesz a 90-es éveket idéző szettje, de tény akkor is tagadhatatlan: Christina bomba formában van.

Biztosak benne a rajongói, hogy ő nem öregszik Fotó: Metropol

Az énekesnő legújabb posztjában egy vagány szerkóban, strasszkövekkel feldobott sminkkel és szoros copfban összefogott, fenékig érő, barna melír csíkos platinaszőke hajjal látható. Ez a kinézete pedig megdöbbentően hasonlít ahhoz a megjelenéshez, amit az énekesnő mintegy 20 évvel ezelőtt viselt és képviselt. A rajongók épp ezért meg voltak győződve arról, hogy a kép egyenesen a 2000-es évekből származik.

Sőt, a kép alatt többen is megjegyezték, hogy mintha kedvencük egyáltalán nem öregedett volna az elmúlt évtizedekben. Az egyikőjük még azzal is viccelődött is, hogy a díva valószínűleg megtalálta a fiatalság forrását – írja a Life.hu.