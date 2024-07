Orosz Barbara: „Le akarom nyűgözni a férjemet”

Orosz Barbara és férje nem bízza a véletlenre a közös életet. A TV2 Mokka csinos műsorvezetője egyszer a születésnapján vitte el Flort Badacsonyba, amikor mindketten úgy érezték, megtalálták azt a helyet, ahol el tudják képzelni az életüket. Barbinak a Balaton-felvidék régóta eltemetett, de titkon dédelgetett álma volt, így óriási volt a boldogság, amikor belevágtak az ingatlanvásárlásba.

Orosz Barbara imádja a francia kultúrát és életérzést (Forrás: Orosz Barbara)

Nem szereti a szükségmegoldásokat

Az épület száz éves, amit korábban egy építész a családjának épített és bővített ki, Barbiék pedig most a saját ízlésükre alakítják. Gyönyörű adottságokkal rendelkezik, hiszen egy 3600 négyzetméteres telken fekszik a hegy tetején, a kilátás csodálatos, a birtok végében kezdődik a Nemzeti Park. Barbi elmesélte nekünk, hogy a felújítás közel sem zökkenőmentes:

„Húzós időszakot élek, mert úgy volt, hogy a napokban jön haza a férjem, a testvére és az anyósom is. A burkolat viszont nem érkezett meg és kellett egy B-terv. Nem vagyok kompromisszumkész, perfekcionista viszont igen, ha valamit a fejembe veszek, akkor azt véghez is viszem. Imádja bennem ezt is a férjuram, minden nap elmondja, mennyire büszke, hogy egy komplett felújítást elviszek a hátamon. Flornak az volt az elképzelése, hogy csempésszünk az enteriőrbe minél több olyan elemet, ami a francia életérzést sugallja. Fantasztikus ízlése van, szeret bátor megoldásokat alkalmazni.”

Gyakorlatilag kettőnk ízlésvilágát szeretnénk összefésülni, szerencsére az én szívemhez mindig közel állt a francia stílus, az építészet és az a kifinomultság, ami globálisan jellemzi a franciákat, így nekem sem kellett semmiről lemondanom

– kezdi Barbara.

Orosz Barbara imád részt venni badacsonyi házuk munkafolyamataiban (Forrás: Orosz Barbara)

Orosz Barbara mindent belead

A műsorvezető elárulta, nagyon élvezi, hogy szabad kezet kapott ebben a felújítási projektben.

„Flor részéről feltétlen a bizalom. Ismer, tudja, hogy megalapozottan és gyorsan döntök mindenben, el fogok bírni a felújítással, amíg Ő Afrikában dolgozik. A műsorom forgatásai során az építészet-belsőépítészet és az építőipar témakörével is sokat foglalkozom, érdekel is a terület, mindennek utána járok, információ éhségem elapadhatatlan. Flor persze azt is látja, hogy túlhajtom magam, hajnalban kelek, az élő adás után autóba pattanok szinte minden nap és sietek az építkezésre, ahol falat festek, anyagot szerzek be, ha kell, konzultálok az egyes munkafolyamatokról, majd este vissza, mert másnap ugyanígy kezdődik elölről.”