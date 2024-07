Mélyen megdöbbenne az elhunyt magyar legenda: Ezt tették az örökségével

Közel hét évvel ezelőtt, egy hűvös októberi napon érkezett a tragikus hír: életének 83. évében elhunyt a magyar tánczene egyik legnépszerűbb előadója, Aradszky László.

Aradszky László és felesége, Aradszky Éva (Fotó: Bánkúti Sándor)

A táncdalénekest budapesti otthonában érte a halál. Semmi jele nem volt az énekes halálának. Aradszky úgy hagyta itt a földi világot, ahogyan mindig is szerette volna: gyorsan és fájdalommentesen. A Facebook-oldalára még este fél kilenckor fotót töltött fel a koncertjéről. Majd válaszolt a rajongói üzenetére. Felesége, Éva fél tíz körül riasztotta a mentőket, akik már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Fia, Aradszky Zsolt édesapja elvesztését követően a Ripostnak a következőket nyilatkozta:

„Az arca békés volt, és belül úgy éreztem, hogy nem szenvedett” – nyilatkozta szomorúan Zsolt.

Aradszky László búcsúztatójára a Szent István-bazilikában került sor.

„Szép volt a szertartás, ha lehet egyáltalán ilyet mondani. Koós János beszéde igazán megindító volt, de tartanom kellett magamat. Mint ahogy Laci halála után is, amikor szerveztük a temetést. Így visszagondolva, mintha ott sem lettem volna, sokkos állapotba kerültem. Csodálatos éveket töltöttünk együtt és annyi mindenen mentünk keresztül. Jón is és rosszon is, de mindig ott voltunk egymásnak. Még bele sem merek gondolni, hogy mi lesz ezután. Eddig a temetés körüli teendők lefoglalták a gondolataimat, meg ápolom majd Laci emlékét, de a hétköznapokban nem tudom, mi lesz. Már semmi nem lesz olyan, mint volt. Nem tudom, mennyi időbe telik, amire fel tudom dolgozni Laci elvesztését, egyáltalán fel lehet-e ezt dolgozni. Talán sosem múlik el a fájdalom”

– sóhajtott Aradszky özvegye, aki végül öt évvel élte túl a férjét, 2022-ben elhunyt.

Furcsa feldolgozás lett Aradszky László slágeréből

Azt, hogy Aradszky László munkássága és szellemi öröksége mennyire maradandó, mi sem bizonyítja jobban, mint a tény, hogy az egyik legnagyobb slágerét most furcsa köntösbe bújtatták.

Bizony, a Nem csak a húszéveseké a világ című fülbemászó dalt összegyúrták a Metallica egyik szerzeményével, a For Whom The Bell Tollsszal, a végeredmény pedig magát Aradszky Lászlót is mélyen megdöbbentené. A videó mindenesetre nagyot megy a neten, egy nap alatt 17 ezren nézték meg.

Íme: