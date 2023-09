Ma őket ünnepeljük, szerte a világon

A gyermekek világnapját az UNICEF, az ENSZ Gyermeksegélyezési Alapjának kezdeményezésére 1954 óta szeptember 20-án ünnepeljük. Ezen a napon a gyermekekre emlékezünk, az ő támogatásukra, jogaik védelmezésére. E napon felhívást is intéznek a világ országaihoz annak érdekében, hogy támogassák és védelmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZ-deklarációban megfogalmazott jogait. Az ENSZ Gyermekalapja, az UNICEF a világon a legnagyobb, a gyermekek érdekében tevékenykedő szervezet.

A világnapon részt vevő civil szervezetek és önkéntesek szeretnék felhívni a figyelmet a gyermekek kiszolgáltatottságára és védelmezésük szükségességére. Manapság a szegénység, az éhezés és a nélkülözés nemcsak az afrikai országokat vagy a háborús övezetekben élőket érinti, hanem az iparilag fejlett, jó infrastruktúrájú nagyvárosokban, illetve a vidéki kistérségekben is megfigyelhető. A gyermekek világnapjának alkalmából világszerte számos rendezvény, vetélkedő és verseny várja a gyermekeket és szüleiket, illetve minden érdeklődőt, akik felelősséget éreznek a világ szomorúbb sorsú gyermekei iránt is.

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye szerint minden 18 év alatti személy gyermeknek számít, akit speciális védelem illet meg.



Szezonzáró sörfesztivál

Idén is ötnapos sörünneppel zárhatjuk a nyári szezont, hiszen szeptember 20. és 24. között 30-nál több kiállító, közel 150-féle csapolt és üveges sör vár bennünket a Corvin sétányon. A világ különböző tájáról érkeznek gyümölcsös sörök, IPA-k, EPA-k, APA-k, a szűretlen búzákról és precíz lágerekről nem is beszélve, a habzó italok mellé pedig finomabbnál finomabb sörkorcsolyákkal is készülnek a kiállítók.

88 éve született Aradszky László

1935. szeptember 20-án született Aradszky László táncdalénekes, aki 2017. október 8-án hunyt el. 1963-ban a Magyar Rádió Tessék választani! könnyűzenei versenyén megosztott első helyezést nyert Még ide-oda húz a szív című dalával (dalszerzők: Dobos Attila és S. Nagy István). Ettől kezdve sorban jöttek a rádió- és hanglemezfelvételek.

1966-ban a Magyar Rádió Made in Hungary hangversenyét az Isten véled édes Piroskám című versenydallal megnyerte. Röviddel később ezzel a koronggal lett a magyar hanglemezgyártás történetének első aranylemezes énekese. Két hónap leforgása után a második is, hiszen a Lovas–S. Nagy (Pókháló az ablakon…) dallal elérte a több mint százezres példányszámot. Valamennyi nagy fesztivál döntőse volt.

Az 1967-es fesztiválon az Annál az első ügyetlen csóknál című dallal a második helyezést érte el, előadói díjat nyert és a táncdalfesztiválok első aranylemezese is lehetett. Gyakran szerepelt a beatelőadók között is a slágerlistákon. 1969-ben jelent meg első nagylemeze. A hetvenes években eltűnt a nyilvánosság elől, külföldön énekelt. 1986-ban Újra itt vagyok címmel nagylemeze jelent meg, amelynek dalait popzenészek írták.

Az 50 éves pályája során számtalan európai országban fellépett a hazai szereplések mellett, több ízben járt Kanadában, Amerikában, de megfordult Ausztráliában is.



89 éve született Sophia Loren

1934. szeptember 20-án született Sophia Loren. Az egyetemes filmtörténet egyik legnépszerűbb sztárja. Egyike azon kevés filmcsillagnak, akik nemcsak a közönség, hanem a kollégák körében is igen népszerűek. Nem csak színésznőként közismert: a tökéletes feleség, családanya és háziasszony mintaképének számít, főleg hazájában. Szakácskönyveket is írt, s a nevével fémjelzett szemüvegek Magyarországon sem ismeretlenek. Az Amerikai Filmintézet listáján a 21. legnépszerűbb színésznő a világon. Többszörös Oscar-díjas és Golden Globe-díjas.



Nyárias idő várható ma

Szerencsére még nem ért véget a vénasszonyok nyara, így ma is 27 fok körül várható a csúcshőmérséklet a koponyeg.hu előrejelzése szerint. Ugyanakkor a napsütés nem lesz zavartalan, időnként felhősödés is várható, ám csapadékra nem sok esély mutatkozik. A kellemes idő egészen a hétvégéig folytatódik, akkor várhatóan egy erősebb lehűlés veszi kezdetét.

Véradásra hívnak több budapesti helyszínen

Akik segíteni szeretnének, több fővárosi helyszínen is jelentkezhetnek ma. A véradásra feltétlenül vinni kell a személyi igazolványt, vagy útlevelet, illetve jogosítványt, és legalább a tajszámot kell tudni hozzá.

Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ

1113. Budapest, Karolina út 19–21.

Időpont: 7–19 óra

Allee Bevásárlóközpont

1117. Budapest, Október huszonharmadika utca 8–10.

Időpont: 12–18 óra

Sugár Üzletközpont II. emelet

1148. Budapest, Örs vezér tere 24.

Ideiglenes forgalomkorlátozás

Labdarúgó-mérkőzés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz ma a VII. kerületben – közölte a police.hu.

Tilos megállni:

Szeptember 20-án 0 órától szeptember 21-én 24 óráig a Budapest VII. kerületében a Dob utca mindkét oldalán az Erzsébet körút és a Hársfa utca között,

illetve a Hársfa utca mindkét oldalán a Dob utca és a Király utca között.