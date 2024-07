Kitálalt a kabinetfőnök: ilyen valójában Harry herceg és Meghan Markle

Korábban már többen is beszámoltak arról, hogy milyen is valójában a magánéletben Harry herceg és Meghan Markle. Most a hercegi párhoz közelálló másik személy mondta el tapasztalatait.

Megszólalt a korábbi kabinetfőnök is Harry hercegről és Meghan Markle-ről Fotó: Yaroslav Sabitov - PA Images / Getty Image

St-Laurent 2020 áprilisától 2021 márciusáig volt Meghan és Harry kabinetfőnöke, emellett ugyanebben az időszakban az Archewell Alapítvány ügyvezető igazgatója is volt. A nő már nem dolgozik együtt a sussexi hercegi párral, így most elmesélte, hogy milyen volt mellettük dolgozni.

Hihetetlen élmény volt. Hihetetlenül tehetséges és kreatív vezetők. Hálás vagyok a lehetőségért, hogy velük együtt tarthattam ezen az úton. A velük töltött idő hihetetlenül tartalmas volt

- fejtette ki St-Laurent, kiemelve az Archewell Alapítvány fontosságát.

Ugyanakkor ezek szöges ellentétben állnak azzal, amit a brit újságíró, Rebecca English mondott. English, aki 2018 őszén csatlakozott a hercegi párhoz Ausztrália, Új-Zéland, Tonga és Fidzsi-szigetek körüli turnéjukon, egy incidensről számolt be, amikor Meghan állítólag „sziszegve” fordult egyik alkalmazottjához, aki könnyekben tört ki.

„Ott voltam, és tanúja voltam, amikor Meghan dühösen, sziszegve fordult a kísérőjéhez, és követelte tőle, hogy azonnal távozzon. Később láttam ugyanezt a nőt az autóban ülve könnyes szemmel. A tekintetünk találkozott, majd lesütötte a szemét, megaláztatás tükröződött az arcán” - idézi az újságíró szavait az Express.