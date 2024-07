„Ő valami olyat tud, amit én már soha nem fogok tudni” – G.w.M-ről vallott Nagy Feró

Ennél már drágábban megyünk egyébként, de ezt mindig úgy írják be, mintha csak én kapnám. Pedig az, amit senki nem tud, hogy ezen körülbelül 13-14 ember osztozik. Például a technikai személyzet, a fúvósok, meg a vokalisták is, és ezzel nem védekezni akarok. Miért ne lehetne ennyit keresni? Ha én egyedül keresnék mondjuk 2 millát, az is jöhetne. Olyan ez, mint a piacon, ha az én krumplimat drágán is veszik, akkor drágán adom.