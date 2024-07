Gelencsér Timi már a gyerekvállaláson gondolkozik

Gelencsér Timi szerint természetes, hogy ahogy idősödik az embere, változik a gondolkodásmódja is. Változik a fontossági sorrend, és előbb-utóbb a család is előtérbe kerül. A szépségkirálynő is erről mesélt, hogy ahogy egyre idősebb, úgy látja másképp az életét, de szerinte ez így van jól. Timi lapunknak beszélt terveiről.

Mondhatniu, Gelencsér Timi megkomolyodott (Fotó: Metropol)

Gelencsér Timinek már nem a bulizás a legfontosabb

A sportoló-modell elmondta, hogy ahogy telnek-múlnak az évek, úgy változott meg az ő életszemlélete is. Régebben inkább arra koncentrált, hogy mindent megtapasztaljon az életben, és inkább a bulizás volt fontosabb számára. A nyarai eddig a fesztiválokról szóltak, most azonban rájött, hogy inkább a családjára szeretne fókuszálni.

Gelencsér Timi a húgával is nagyon jó kapcsolatban van (Fotó: Metropol)

A gyermekvállalás is tervben van

Timi nem olyan régen töltötte be harmincadik életévét, és ez mérföldkő volt az életében. Elkezdte átértékelni, hogy mik azok, amik igazán fontosak számára az életben. Egyre többet gondol a családjára, és hogy mennyire fontosak számára szerettei. Foglalkoztatja, hogy mi lehet az élet értelme. Elmondása szerint számára már tényleg a szeretet, és az összetartás a legfontosabb. Jelenleg boldog kapcsolatban is él párjával, sőt, már a gyermekvállaláson is gondolkozik.

Már teljesen más dolgok fontosak most, mint mondjuk 18-20 évesen. Most hogy harminc éves lettem, teljesen mások már a prioritások. Azt gondolom, ahogy előre fog haladni az idő, ez így is fog majd változni, hogy mik a legfontosabbak

– mondta a Metropolnak a korábbi szépségkirálynő.

Nem szeretne örökké élni

Timit arról is kérdeztük, hogy szeretne-e hallhatatlan lenni. A modell bár elgondolkozott a kérdésen, végül arra jutott, hogy az az élet nem lenne neki való. Ő inkább szeretne mindent megtapasztalni az életben, aminek az elmúlás is a része. Mivel számára a szerettei a legfontosabbak, az is borzasztóan megviselné, ha látná őket elmenni.