Gelencsér Tímea eldöntötte: vele éli le az életét!

A profilját csak az Instagramon 430 ezer ember követi. Sokak számára példakép, így Gelencsér Tímea esetében tudatos döntésnek kell lennie, hogy mennyit akar megmutatni magából.

Gelencsér Tímea és a párja között akkora az összhang, hogy egy egész életre terveznek - Fotó: ARHCÍV

"Amikor ebbe belekezdtem, még nem is létezett itthon az „inf­luen­szer” kifejezés.

Előtte úgy voltam vele, hogy senkire nem tartozik, hogy én hogyan élem az életemet, senkinek nem kell erről tudnia.

A Magyarország Szépe előtt zárt profilom volt, akkor kellett nyilvánossá tennem" – kezdte Timi az egyik díjátadó gálán a hot! magazinnak.

Azóta a közösségi média sokkal hangsúlyosabb lett, és amikor Simon Mátyás üzletemberrel úgy döntöttek, hogy véget vetnek a találgatásoknak, egy közös poszttal tették hivatalossá a kapcsolatukat.

"Már nagyon sok helyen mutatkoztunk együtt (moziban, éttermekben), együtt utaztunk, és nem szerettem volna, hogy egy lesifotóból derüljön ki, hogy ő a párom, így inkább megelőztem ezt" – mesélte a műsorvezető. "Viszont annál többet, mint amit kiengedek az oldalaimra, nem mutatok a kapcsolatomból."

Gelencsér Tímea nem sürget semmit

Már az említett posztokból is látszik a boldogság, és Timi is megerősíti, hogy nagy a harmónia közöttük. Akkora, hogy az akár örökké is tarthat.

"Annyira egy hullámhosszon vagyunk, hogy ha nem velem történik, el sem hiszem, hogy van ilyen" – jelentette ki Timi. "Úgy gondolom, vele élem le az életemet."

A szépen alakuló kapcsolatok pedig előbb-utóbb magasabb szintre lépnek.

"Az, hogy mi a következő lépcsőfok a kapcsolatunkban, éppen nem rajtam múlik, de én sosem sürgetek semmit, szeretek várakozni és vágyakozni. Mindennek akkor kell történnie, amikor eljön az ideje."

A találgatásnak nem lenne sok értelme, de felmerül, hogy mit gondol a gyerekvállalásról.

"Télen még egyáltalán nem gondolkodtam ezen, azóta annyi változott, hogy nagynéni lettem.

Látom, hogy milyen boldog egy kisbabával az élet, de azt is, hogy mennyi felelősséggel jár.

Így nem mondom, hogy nincs kedvem az anyasághoz, de azért egy-két évet még biztosan adok magamnak, ha rajtam múlik" – mondta el Timi.