Így néz ki David és Victoria Beckham egyetlen, ritkán látható lánya - Videó

David Beckham egykori válogatott focista 1999-ben vette feleségül élete szerelmét, a Spice Girls egykori tagját, Victoriát. Az énekesnő és a sztárjátékos legidősebb fia, Brooklyn ugyanebben az évben született meg, akit két újabb fiú Romeo és Cruz követett 2002-ben és 2005-ben. A család végül Harperrel lett teljes 2011-ben, aki a pár legkisebb és egyetlen lány gyermeke, bár ma már ő sem kicsi, hiszen épp ma ünnepli 13. születésnapját, ami nemcsak a szülei, de a bátyjai számára is hihetetlen.

13 éves lett Harper (középen rózsaszínben), David Beckham legkisebb gyermeke (Fotó: PROFIMEDIA / PROFIMEDIA)

A kislány a három fiú után hatalmas meglepetés volt a családban, így különleges nevet is kapott. A Harper nevet Harper Lee író után kapta, második neve pedig a Seven lett, ami magyarul hetet jelent. Amellett, hogy édesapja mezének is ez volt a száma, a hetes sok kultúrában szerencsés szám és egyfajta spirituális jelentést is tulajdonítanak neki, ami miatt erre esett a sztárpár választása.

David Beckham megható sorokkal köszöntötte kislányát

Harperért természetesen a család minden tagja odáig van, amit mi sem bizonyít jobban, mint a megható sorok, amikkel köszöntötték.

Boldog 13. születésnapot az én gyönyörű kislányomnak! Apu nagyon büszke rád, hiszen egy kedves, nagylelkű és gyönyörű fiatal hölggyé értél, a legcsodásabb szívvel és a legcsodásabb mosollyal, amit mindannyian annyira szeretünk. Mindig légy az a csodálatos ember, aki vagy. Harper Seven te vagy nekem a világ

– írta az édesapa az Instagram oldalán, amihez egy aranyos videót is mellékelt, amin a kislány látható, ahogyan felcseperedik.

Persze a két fiatalabb bátyja Romeo és Cruz is beszálltak a köszöntésekbe és szintén megosztottak néhány fotót és videót a húgukról.

„Boldog 13. születésnapot Harps, el sem hiszem, hogy már tinédzser vagy. Nagyon szeretlek” – tette hozzá Romeo, akinek a fotója alapján Harper valóban szinte kész nő.