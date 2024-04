Így köszöntötte David Beckham a gyönyörű feleségét: 50 éves lett az egykori Spice Girl – Galéria

Victoria Beckham eredetileg Victoria Adams néven született és táncosként kezdte karrierjét. A kilencvenes években csatlakozott a Spice Girls népszerű angol lány bandához, itt kapta a Posh Spice nevet. Amikor összeismerkedett David Beckham angol válogatott focistával, már mindkettőjüknek saját karrierje és világhírneve volt.

Victoria Beckham húszas évei elején vált világhírűvé a Spice Girls együttesben Fotó: AFP

Victoria Beckham élete nyitott könyv

A sajtó szeme előtt alakuló és kibontakozó kapcsolatukat, illetve David focista karrierjét egy népszerű streaming-szolgáltató is feldolgozta, négyrészes dokumentumsorozatban. A párnak négy gyermeke született: Brooklyn Joseph (1999), Romeo James (2002), Cruz David (2005) és Harper Seven (2011). A sorozatban több ponton is kiderül, hogy Victoriának rendkívül megterhelő volt állandó készenlétben lennie, hiszen férje állandó új szerződései sok esetben megkívánták, hogy másik országba is költözzenek. Ennek ellenére a csinos üzletasszony rendkívül sikeres divattervező lett, saját márkát alapított és még mindig rendre a címlapokon szerepel.

David Beckham is köszöntötte feleségét

A világhírű focista nem fukarkodott a köszöntéssel, elsők között lepte meg Victoriát egy kedves videóval közösségi oldalán, ahol megható sorokat is írt neki: „Boldog születésnapot az én gyönyörű feleségemnek. Tekints vissza és légy büszke arra, amit elértél és felépítettél, Posh Spice, üzletasszony és persze arra, hogy hozzámentél egy angol csapatkapitányhoz! A legnagyobb sikereid azonban a gyerekeid, vezeted, tanítod, szereted őket! Elképzelhetetlenül szeretünk mindannyian! Legyen csodás napod, megérdemled! 50 éves vagy és fitt! Őszinte vagyok.”

Victoria Beckham kommentben már reagált is férje bejegyzésre: „Nagyon szeretlek titeket!”

Íme az 50 éves Victoria Beckham fontos pillanatai!