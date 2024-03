Victoria Beckham fél, hogy elveszíti az irányítást!

Tizenhat évesen jött össze Romeóval, David Beckham és Victoria Beckham fiával Mia Regan, ám a szerelmük öt év után véget ért. A modellként dolgozó lány rögtön remekül kijött Victoriával, még a divatmárkája népszerűsítésében is segített. Romeo a futballkarrierjét építi, és ma már egészen más modellek, például Liv Grivas és Ida Zeile fotóit lájkolja. A középső fiú szakítása tovább csökkentette az anyja esélyeit arra, hogy olyan sztárcsaládot hozzon létre, mint a Kardashian klán, amelyben a családnév több milliárd fontot érő iparággá alakult át.

Lesznek-e valaha ők is olyan sztárcsalád, mint a Kardashianok? (Fotó: PROFIMEDIA)

„Vic azt hitte, hogy Miáék összeházasodnak” – állította a Daily Mailnek egy bennfentes, akinek a szavait a Hot! magazin idézi. „Egyre kevésbé tudja irányítani, hogy mi történjen a gyerekeivel, pedig ha szappanoperát csinál az életükből, el kell fogadnia a hullámvölgyeket is! Amikor a fiai először hoztak haza barátnőket, tesztelte a lányokat, hogy megbízhatóak-e vagy csak azt a bizonyos 15 perc hírnevet keresik. Az esküvő óta tüskésnek mondható a viszonya Brooklyn feleségével, bár úgy tűnik, most némileg enyhült a légkör: nemrég kettesben jelentek meg Nicola filmpremierjén. De Mia kiesése a családból továbbra is fájdítja Victoria szívét!”