„Visszaviszem a Koalamacit a koalamaciknak” – Keményen edz Csongrádi Kata az ausztráliai turnéra

Szokás szerint telt ház volt a művelődési ház színháztermében és a közönség állva tapsolt Csongrádi Katának, aki mindig felülteti az embereket az érzelmi hullámvasútra és végül jókedvre deríti őket férje, S. Nagy István örökzöld slágereivel és saját, az élet nagy kérdéseiről és érzelmeiről szóló, modern dalaival. Ezúttal is így történt, és a közönség soraiban helyet foglalt egy Ausztráliában élő magyar műsorszervező, aki egy pillanat alatt eldöntötte: ezt a távoli kontinensen élő magyaroknak is át kell élniük!

Csongrádi Kata Sydney-ben 1982-ben Fotó: Csongrádi Kata-archív

A művésznő örömmel fogadta a meghívást, hiszen szép emlékei vannak 1982-ből, mikor szintén előadókörúton járt Ausztráliában kollégáival.

Hihetetlen, hogy már 42 éve történt!

– mondta az örökifjú művésznő a Metropolnak. „Akkor beleszerettem a koalákba, olyannyira, hogy Wolf Péter és S. Nagy István írt is nekem egy számot Koalamaci címmel, amiből aztán aranylemezes dal lett és bejártam vele az országot, számos sikeres koncertet adtunk. Most visszaviszem a Koalámat Ausztráliába!”

Ezzel a hatalmas koalával járta az országot Csongrádi Kata 1982-es ausztráliai turnéja után

Fotó: Csongrádi Kata-archív

Csongrádi Kata hathetes turnéra indul

A koaladal olyan sikeres lett, hogy készült egy nagy koalamaci, vele énekelte a dalt Csongrádi Kata az akkori ifjúsági show-műsorokban.

Szeretnék visszatérni kedvenc koalamacijaimhoz és nekik is elénekelni a koaladalt

– mondta a művésznő. Persze nemcsak a koalákra emlékszik szívesen, hanem azokra a kollégákra is, akikkel annak idején fellépett.

Harsányi Frigyessel 1982-ben Ausztráliában Fotó: Csongrádi Kata-archív

Ezúttal hat hetet tölt majd a kontinensen, ebbe hét fellépés fér bele, többek közt Gold Coaston, Melbourne-ben, Sydney-ben, Adelaide-ben és Brisbane-ben. Erre az alkalomra külön repertoárt állított össze, egy kétrészes önálló estet Millió rózsaszál... hogyha szeretsz! címmel. Elhangoznak majd a régi nagy slágerek mellett Csongrádi Kata friss saját szerzeményei is. A kérdésünkre, hogyan készül fel a nagy útra, a művésznő elárulta:

Megemeltem az edzésadagot, többféle módon is készülök. A szokásosnál is hosszabb a tornaprogramom, naponta 3 kilométert gyalogolok és egy órát énekelek, az étkezési rendet pedig nagyon szigorúan betartom, hiszen tartozom azzal a közönségnek, hogy a legjobb formámat hozzam.

Ez azért sem könnyű, mert Csongrádi Kata végig dolgozza a nyarat éppen azért, hogy a 6-os csatorna nézőinek se kelljen nélkülözniük őt: előre felveszik az adásokat és már vágják a februári S. Nagy István-emlékkoncertet is, ami szintén nemsokára adásba kerül. Ráadásul új dala klipforgatásával is időben el kell készülnie.

A Papírszavak klipjét különböző helyszíneken és emberekkel forgattuk, azt hiszem, nagyon jól sikerült

– bocsátotta előre a művésznő, aki azt is elárulta, hogy a dal, melynek zenéjét és szövegét is ő írta, arról szól, hogy a virtuális világ mellett is szükségünk van a valódi ölelésre, az igaz szóra és szívre, a személyes kapcsolatokra és egymás figyelmére.