„Soha nem feledünk” – gyászba borult Curtis közösségi oldala

A sportrajongók jól tudják, milyen szomorú nap a mai, hiszen éppen 4 éve halt meg Benedek Tibor a háromszoros olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, a válogatott egykori szövetségi kapitánya.

Fotó: VT

Már a fentiekből is jól játszik, hogy milyen maradandót alkotott az élete során a magyar sportoló, aki 2020-as halálakor mások mellett gyönyörű feleségét, Epres Pannit és két gyermekét, Benedek Mórt és Benedek Barkát hagyta hátra.

Curtis is megemlékezett Benedek Tiborról

Arról a rengeteg barátról pedig már nem is beszélve, akiket az évek során maga mellett tudhatott, halála őket is legalább annyira lesújtotta, mint a Benedek családját. Közéjük tartozik Curtis is, aki most az Instagram-oldalán emlékezett meg a legendás sportolóról.

Benedek Tibor. „Ha (...) össze kellene foglalnom a sikereim titkát, csak annyit mondanék, hogy mindig én akartam jobban. Ez az én tehetségem”. SOHA NEM FELEDÜNK, ÚJPESTEN A HALÁL NEM LÉTEZIK

– írta a fekete-fehér fotóhoz a rapper.