Rubint Rella újabb mérföldkőhöz érkezett

Rubint Rella életében óriási változások történtek, hiszen az állandó ingázás most véget ért és még nem tudják, hova tovább. Tulajdonképpen szereti a kétlaki életet és nem biztos, hogy itthon szeretne letelepedni. Lapunknak adott interjújában az új állomásokról mesélt.

Rubint Rella szeret ingázni külföld és Magyarország között (Fotó: KUNOS ATTILA / Hot! archívum)

Újfent lediplomázott

A fitneszedző korábban a Szent István Egyetemen szerzett élelmiszermérnöki oklevelet, most pedig a Semmelweis Egyetemen végzett táplálkozástudományi szakemberként. Legfrissebb vlogjában kifejtette, hogy utóbbira rengeteget készült és nagyon sokat stresszelt a vizsgák után, viszont most már nagyon felszabadult. Feladata rengeteg maradt így is, pörgős élete egy percre sem hagyja nyugodni a csinos feleséget. Rella a Metropolnak bevallotta, hogy sem Magyarországon, sem máshol nem érzi teljesen otthon magát, mivel az elmúlt években annyiszor költöztek, hogy szinte lételemévé vált a költözés.

Rá kellett jönnöm, hogy jól esik nekem ez a költözéssel járó izgalom, szeretek mozgolódni és a külföldön élésnek van egy nagyon különleges varázsa.

Somának is mondtam, hogy ha lehet választani, inkább külföldi csapathoz igazoljon, mert szeretem ezt az ingázó életet.”

Rubint Rella már az Arénában is tartott edzést

Rella egyébként annyira komolyan veszi az utazásokat, hogy Lengyelországból is folyamatosan hazajárt az együttműködések miatt, nemrég például a Smart Sport Expó és Fitnesz Fesztiválon lépett fel a Papp László Sportaréna színpadán, ahol egyedül tartott edzést.

Úgy gondolom, hogy az edzők életében óriási dolognak számít, hogy az egyik legnevesebb sportrendezvényen edzést tarthat csúcsidőben, nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem. Korábban voltam már itt, de nem önálló órán, nagy mérföldkő volt ez számomra és örültem, hogy ennyire sokan eljöttek.

Második házassági évfordulójukat ünnepelték

Rella új videójában csak érintőlegesen beszélt házassági évfordulójukról, de mint mondja, ennek oka volt. „November 11-én van az évfordulója annak, hogy összejöttünk, aminek már hét éve és valamiért úgy alakult, hogy ezt a dátumot jobban meg szoktuk ünnepelni. Ha belefér és van rá lehetőségünk, ilyenkor egy két napos pihenéssel is egybekötjük az ünneplést. Elmentünk vacsorázni a házassági évfordulónkon, de nem vertük nagy dobra.

Egyébként is, mi tulajdonképpen minden nap ünneplünk

-meséli nevetve.