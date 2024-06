Rubint Rella: “Sehol nem érzem otthon magam igazán”

Rubint Rella rendkívül stresszes időszakon van túl, hiszen a napokban államvizsgázott és Lengyelországból is hazaköltöztek, ugyanis férjének, Novothny Somának most járt le a szerződése. Még nem tudják, hova költöznek tovább, Rella a Metropolnak adott interjújában mesélt a nehézségekről.

Rubint Rella szeret külföldön lakni (Fotó: Szabolcs László / Hot! archívum)

Mindenhol jó, de..

Rubint Réka unokahúga egyrészről rendkívül felszabadult, másrészről viszont bizonytalanul érzi magát, mert nem tudják pontosan, hol fognak kikötni.

„Az egész lengyelországi kiköltözés gyorsan jött, bár közel van, de nekem már nem volt időm átszervezni az együttműködéseket és a fellépéseket, szóval rengeteget ingáztam. Nem is tudom, hogy kint voltam-e többet, vagy itthon, nagyjából egyensúlyban van. Jól éreztük magunkat kint, szívesen visszamennénk, de új helyekre is nyitottak vagyunk”.

Rella bevallotta, hogy tulajdonképpen szereti a kétlaki életet és nem biztos, hogy itthon szeretne letelepedni.

„Van itthon egy lakásunk, ahol úgy-ahogy berendezkedtünk, de előtte több évig külföldön éltünk és egy-másfél évente költöztünk. Utána két évig itthon laktunk és

rá kellett jönnöm, hogy jól esik nekem ez a költözéssel járó izgalom, szeretek mozgolódni és a külföldön élésnek van egy nagyon különleges varázsa.

Somának is mondtam, hogy ha lehet választani, inkább külföldi csapathoz igazoljon, mert szeretem ezt az ingázó életet.

Rubint Rella még nem tudja, hol lesz új otthonuk

Rella lapunknak elárulta, hogy saját rutinja van ehhez az életmódhoz:

Őszintén sehol nem érzem otthon magam, mert sose tudok rendesen kipakolni a bőröndömből.

Mire kipakolok, addigra pakolhatok be újra. Van egy táskám, amibe mindig belekerülnek a számomra legfontosabb cuccok és mindig tudom, mit kell magammal vinnem. Az itthoni lakásban folyamatosan csak halmozódnak a cuccok, így mikor hazajövünk, sosincs rend. A téli cuccokat is csak most cseréltem meg a nyáriakkal, esélytelen, hogy mindig mindent magammal vigyek. Megtanultam, hogy az a kevés legszükségesebb, bőven elegendő. Persze jó, hogy van egy bázisunk, ahová mindig visszatérhetünk, de nem érzem benne a rendszert”.

Hogy Relláéknak hol lesz a következő állomásuk, egyelőre még kérdéses.