„Sokszor már attól könnyebb, hogy meghallgatnak” – Rácz Jenő felesége őszintén vallott a problémáiról

Rácz Jenő felesége, Gyuricza Dóra mindig is őszintén mesélt a követőinek arról, hogy a hétköznapi problémákat miként éli meg. Akkor is megosztotta a gondolatait, amikor két éve megszületett a sztárséffel közös kislányuk, Kamilla, de arról is sokat beszélt, hogyan fogadta el azt, hogy megváltozott a szülés után a teste, és hogyan birkózik meg a gyereknevelés nehézségeivel.

Rácz Jenő felesége igyekszik keveset nassolni - Fotó: Szabolcs László

Ha lenne nasi, elfogyna

Dóri most a közösségi oldalán válaszolt a követői által feltett kérdésekre, majd pontokba szedte, hogyan kezeli a stresszt.

Első sorban mozgással! Bármilyen sport vagy egy hatalmas séta a szabad levegőn is 100%, hogy segít.

Sokszor én is hajlamos vagyok/lennék vigasz enni, és kirabolni a nasi szekrényt. Pont ezért fejlesztettem ki számtalan "mindenmentes" megoldást.

Soha sincs otthon drasztikus mennyiségű nasi, mert ha lenne, elfogyna.

Felhívom a barátaimat, családomat és jól kiventilálom a problémákat! Sokszor már attól könnyebb, hogy meghallgatnak.

Elmegyek masszázsra.

Rácz Jenő hamar behódol a kislányának

Az édesanyától azt is megkérdezték, hogy szerinte a férje, Rácz Jenő nagyon szigorú lesz-e a lányukkal, hogy ha tinédzserkorba lép.

„Nem hiszem. Ha Kamilláról van szó, igen hamar behódol neki a férjem.”

Végezetül pedig minden nőnek üzent Dóri, akik nehezen veszik rá magukat a mozgásra.

„A célt változtasd meg! Ne másokhoz hasonlítsd a tested, hanem a saját szépségeidet erősítsd! Ha a »nemakarom« napjaidon is ráveszed magad és kitartó vagy, ez hatással lesz az egész életedre és hozzáállásodra! Motiváljon mindig az, hogy a cél, hogy amikor meztelenül belenézel a tükörbe, azt érezd, hogy DIIIIIRRR ANYUKÁM MICSODA TEST, EZT BIZONY AZ ISTENEK FARAGTÁK! Ha így gondolsz magadra, hidd el, bármire képes leszel!”