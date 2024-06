Zűr a paradicsomban? Furcsa gondolatokat osztott meg Rácz Jenő felesége

Meglepő sorokkal üzent a rajongóinak Rácz-Gyuricza Dóra. Az influenszer sztármami gyakran oszt meg magvas gondolatokat anyaságról, nőiességről. Ezúttal azonban furcsa eszmefuttatással rukkolt elő.

Egyre furcsább, ami Rácz Jenő és Rácz-Gyuricza Dóra házasságában történik (Fotó: Bors)

„Megérdemled, hogy ne végső megoldás legyél!”

Alapvetően az önszeretetről értekezett, ám van aki szerint párkapcsolatát tekintve furcsán csengenek a szavak. Mintha férje nem becsülné eléggé őt.

„Hidd el, nem tudsz senkit sem rávenni, hogy szeressen téged jobban, azzal, hogy többet adsz neki abból, amit már alapból nem értékel… Te csodálatos vagy! Úgy amilyen vagy! Megérdemled, hogy prioritás legyél! Nem pedig a végső megoldás vagy tartalék terv!” – fejtette ki a sztármami, aki lassan három éve Rácz Jenő sztárséf felesége.

Rácz Jenő: „Te normális vagy?!”

A napokban is feltűnt valami furcsa a sztárpár követőinek. Dóri egy TikTok-trendnek hódolva rakott ki a napokban egy viccesnek szánt videót a 24 óráig elérhető Instagram Storyba, ami eléggé félresikerült. A felvételen Dóri a kapucnijával rögzítve egy fedőt helyezett az arca elé, mondván ez egy trükk a hagymavágás közbeni könnyezés elkerülésére. Jenő meglepődő reakciója azonban sokak szerint nem vicces volt, hanem inkább megalázó:

– szegezte feleségének a kérdést nem túl kedves hangszínen.

Vicces videónak indult, közfelháborodás lett belőle (Fotó: Instagram)

„A csajt sem értem, hogy miért rakta ki….. először a férje alázza meg, aztán meg ő saját magát…” – fakadt ki a videó láttán egy kommentelő.

„Én is szoktam vicceskedni a férjemnek, amikor előtör a gyermeki baromság az agyamból, de ő legalább mosolyog rajta, ha béna akkor is, és nem ilyen lekezelően néz. Szerintem pont az a lényeg, hogy akármilyen esetlen is a vicc, nem így áll hozzá a párjához egy szerető társ” – tette hozzá egy másik.

„Annyira undorító ez a viselkedés, hogy majdnem kimentem összepakolni a gardróbba, de eszembe jutott, hogy nem én élek vele. Visszataszító. Akármilyen a nő, biztos vagyok benne, hogy ő az elnyomott, szenvedő fél. Milyen lehet, amit nem tesz ki” – háborgott egy harmadik hozzászóló is.

„Aki látta a Nyerő Párost, annak ez nem újdonság” – vélekedett egy újabb hozzászóló, utalva a műsorra, amiből már számos pár szakított a sugárzás óta…