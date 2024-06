Önértékelési problémáiról vallott Rácz Jenő felesége

A gyönyörű anyuka, Rácz-Gyuricza Dóra sokak számára példaként szolgál, hiszen úgy tűnik, a kis családjukban teljes a harmónia. Ez annak is köszönhető, hogy Dóra az Instagram-oldalán gyakran osztja meg követőivel az életük apró részleteit. Ám a vidám történetek mellett, mint a Rácz Jenővel közös nyaralásuk, időnként komolyabb témákról is szót ejt. Most az egyik rajongója kérdésére válaszolva vallotta be, ahogyan a legtöbb édesanya, ő is sokáig önértékelési problémákkal küzdött.

Rácz Jenő felesége, Dóra az önértékelési problémáiról vallott (Fotó: Szabolcs László)

Az egyik követő Dóra Instagram-oldalán érdeklődött, hogy vajon neki voltak-e valaha önértékelési problémái, amire Dóri a tőle megszokott őszinteséggel válaszolt:

Húha, persze, hogy voltak! Van olyan ember akinek sosem volt még? A tini korunk erről szól szerintem, a 20-as éveidben is csak keresed még az utad. Sokat dolgoztam magamon, megküzdöttem a démonjaimmal, rengeteget csalódtam és tanultam belőle. Ez egy lassú és hosszú folyamat, szóval legyél türelmes magadhoz, csak tarts ki!

Rácz Jenő felesége a követőit is jó tanácsokkal látja el

Sőt a sztárséf párja igyekezett buzdítani is a rajongóit, hogy higgyenek magukban és tegyenek a boldogságukért, ahogyan ő is: