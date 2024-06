Liptai Claudia lelépett az országból

Beindult a nyári szezon, és ezzel együtt a haza celebek utazási idénye is. A hírességeink egymást váltva jelentkeznek be a repterekről vagy épp a kocsijukból, ki milyen messze akar menni ugye... A többség a hazai és a külföldi vízpartokat célozza meg, sokan nyaralnak ezekben a hetekben a Balatonon vagy épp a szlovén tengerparton, de akadnak olyan közszereplők is, akiket a szabadidejükben nem a lubickolás érdekli. Ebbe a csoportba tartozik Liptai Claudia is.

Liptai Claudia szereti az aktív nyaralást (Fotó: Nagy Zoltán)

Irány a nagy alma

Liptai Claudia férje, Pataki Ádám cukrászmester, a közös kisfiúk, Marci és a színésznő lánya, Gesztesi Panka ezen a nyáron egy igazi nagy kalandba vágtak bele: átrepülték az óceánt, hogy felfedezzék maguknak New Yorkot. Liptai nem először jár az amerikai nagyvárosban, a gyerekeknek azonban ez az első útja a világ egyik leglenyűgözőbb metropoliszába. A kis család a színésznő Instagram oldalának tanúsága szerint kedden érkezett meg, és azonnal egy városnézéssel indították a nyaralást.

Clau láthatóan jól érzi magát New Yorkban (Fotó: Liptai Claudia/Instagram)

Liptai Claudia mád utazni

Clau egyébként már kicsi gyermekkorában arra vágyott, hogy bejárhassa a világot, így már felnőttként, amikor csak lehetősége volt, mindig útra kelt. Ez a hobbija a gyermekei megszületésével sem hagyott alább, a színésznő egy korábbi interjújában úgy nyilatkozott, hogy a fiával és a lányával is szeretné megszerettetni az utazást, a világ felfedezését. A jelek szerint ezért mindent meg is tesz, volt rá alkalom, hogy hónapokat töltött a családjával Londonban, és számos európai várost is meglátogattak már.