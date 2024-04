Tökéletesen működő mozaikcsaládot alkotnak Liptaiék

Liptai Claudia és Pataki Ádám cukrászmester kilenc éve alkot egy párt, ebből lassan hat éve élnek házasságban. A párosnak 2016-ban született meg az első gyermeke, Marci, aki a szülei szeme fénye. A kisfiú azonban nincs egyedül, az édesanyja felől van egy féltestvére, Gesztesi Panka, illetve az apukája oldaláról is vannak tesók, Anna és Gréta.

Liptai Claudia és Pataki Ádám nagycsaládot irányítanak Fotó: Móricz István

Különös páros alkot Liptai Claudia és Pataki Ádám

Amikor Claudia és Ádám egymásba szerettek, nem sokan voltak a környezetükben, akik hosszú, közös éveket jósoltak volna nekik. A fővárosi díva és a halk szavú, inkább visszahúzódó cukrászmesterben ugyanis első ránézésre nem sok közös volt... de csak elsőre! Ahogy teltek a hónapok és az évek, egyre inkább kirajzolódni látszott egy tökéletesen működő mozaikcsalád képe, ahol a szülők ugyanolyan szeretetben nevelik a mostohagyermekeiket, mint a közös fiúkat.

Közös utazások

Pataki Ádámban és Liptai Claudiában az is közös, hogy mindketten szeretnek utazni. Amikor az idejük engedi, útra is kelnek, de ritka alkalom az, amikor csak kettesben szöknek el a hétköznapok elől. Ha indulás van, akkor be van pakolva a kocsiba az összes gyerek.

A család a tavaszi szünetben Spanyolországba utazott, erről árulkodnak Liptai Claudia Instagram bejegyzései. A família az ország egyik legnagyobb kalandparkjában töltötte az időt, hullámvasúton ültek, nagyokat sétáltak, ettek, összességében szuperül érezték magukat. A túrán a szülők mellett természetesen részt vett az összes gyerek is, akik ismét egy felejthetetlen élménnyel lettek gazdagabbak.