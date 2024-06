Ördög Nóra édes családi fotókat osztott meg, elolvadunk

A népszerű műsorvezetőnő, Ördög Nóra, és férje, Nánási Pál, igazi világutazó házaspár: külön-külön és együtt is rengeteg helyen megfordultak már, de szívesen útra kelnek egy nagy családként is, a gyermekeikkel, Micivel és Vencellel együtt. Ördög Nórához még az Ázsia Expressz forgatása során is csatlakoztak egy időre a szerettei.

Ördög Nóra Nánási Pál / Fotó: Ripost

A műsorvezető nemrég tucatnyi felvételt osztott meg egy Portorožban eltöltött hétvégéről az Instagram-oldalán, ahol a jelek szerint csodálatos időt töltöttek el, és remekül érezték magukat együtt.

Mi nyáron megyünk, kedvenc nyaralóhelyünk

- jegyezte meg a kommentszekcióban Nóra egyik követője.

Cuki család vagytok

- tette hozzá egy másik rajongó, a bájos felvételek láttán.