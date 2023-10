Ezt gondolja valójában Ördög Nóra és Nánási Pál, hihetetlen dolgokat árultak el – Videó

Rengeteg helyen megfordult már külön-külön és együtt is Ördög Nóra és Nánási Pál. Mindketten szeretnek felfedezni olyan városokat, ahol még nem jártak, de azokat a helyeket is kedvelik, ahol a cél a teljes kikapcsolódás és pihenés. Ahol pedig egyszer már jól érezték magukat, szívesen vissza is térnek.

Ördög Nóra és Nánási Pál imádnak utazni

Augusztusban ünnepelte az ötvenedik születésnapját Nánási Pál. Felesége, Nóra nem aprózta el a meglepetéseket: a Maldív-szigetekig repítette szerelmét. Az élmény még frissen él az emlékezetükben.

"A pihenés! Csodálatos paradicsomi pihenés" – mondta ki Pál az első gondolatot, ami eszébe jutott az utazásról.

"Paradicsom! Ezt akartam én is mondani, hogy paradicsom" – értett egyet Nóra.

A fotóművész életének az egyik legmeghatározóbb állomása Londonban volt, ahol még azelőtt élt, hogy megismerte volna későbbi feleségét.

Az az életem kezdete, ott lettem felnőtt szerintem

– ismerte el.

A műsorvezető többször is járt már Anglia fővárosában, legutóbb pedig szintén egy meglepetés alkalmával utazott ki a férjével Londonba, ezért számára nem is kérdés, mi ugrik be elsőre a város neve hallatán.

"Nekem Anglia meg London az abszolút a férjem" – jelentette ki.

Nóráéknál a Balaton a főszereplő

A házaspár életében néhány éve a Balaton játszik főszerepet, ahol a nyaruk túlnyomó részét töltik. Három kisboltjuk miatt azonban ritkán tudnak a pihenéssel foglalkozni.

"Most egy kicsit elbillent a mérleg, de remélem, hogy hosszútávon is inkább az lesz a jellemző, hogy relax" – tekintett a jövőbe Nóri, amire a férje egyetértően bólogatott.

A TV2 sikerműsora, az Ázsia Expressz negyedik évadának a forgatása miatt is útra kelt a család, de ezúttal Közép-Amerikába, s azon belül Mexikóba látogattak el.

"Nekem nyilván az Ázsia Expressz ugrik be most hirtelen, de a guacamole is, meg egy kis tequila" – sorolta az asszociációit a kétgyermekes anyuka.

"Meg a színek; a rettenetesen intenzív házfalak..." – látta meg a művészi szépséget Latin-Amerikában a fotós.