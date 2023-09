Elolvadsz, ha meglátod: Meghitt családi fotót töltött fel kislányával Ördög Nóra

Ördög Nóra és férje Nánási Pál két gyermek büszke szülője. Első közös gyermekük, Mici májusban lett a 10 éves, második gyermekük, Vencel pedig idén lesz 9 éves. A család nagyon bensőséges viszonyt ápol, gyakorlatilag mindent együtt csinálnak. Amikor Nórit Amerikába szólította az Ázsia Expressz forgatása, oda is elkísérték a gyermekei. Ráadásul nemsokára közösen indít műsor férjével, amelyben a leendő fotós tehetségeket fogják kutatni. Az pedig már csak hab a tortán, hogy közösen üzemeltetik Balatonakarattyán a Nánásiék nevű üzletet is.

A sztárpár mindent együtt csinál /Fotó: Móricz István

Most a népszerű műsorvezető a kislányával töltött fel egy közös képet, ami megmutatja, hogy a médiában mutatott családi idillen túl a hétköznapokban is igazi csapatként működnek. Új fotójukon ugyanis Micivel ölelkeznek az ágyban, egy fárasztó iskolai nap után. Igazi anya-lánya pillanat, amit csak azok érthetnek, akik maguk is átélik.