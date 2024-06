Először szólt a közönségéhez a letartóztatása óta Justin Timberlake

Múlt héten Justin Timberlake letartóztatásától volt hangos a nemzetközi sajtó. A hazánkban is rendkívül népszerű énekes ittasan ült volán mögé, le is meszelték. Kérdés volt, hogy mi lesz így éppen zajló lemezbemutató turnéjával. Hétvégén Timberlake színpadra állt, és a közönséghez is szólt.

Justin Timberlake a rajongók szerint a letartóztatási képén is őrjítően jóképű. (Fotó: SAG HARBOR POLICE DEPARTMENT)

Justin Timberlake: „Sokszor nehéz engem szeretni”

Kedden hajnalban kapták el New Yorkban Justin Timberlake-et a rendőrök, miután észrevették, hogy BMW X7-es típusú járgányával nem állt meg egy stoptáblánál és a sávtartása is hagyott némi kivetni valót maga után. Félreállították a rendőrök, akik az igazoltatás után ittas vezetés vádjával letartóztatták. Végül kiengedték, s a hétvégi koncertjét sem mondta le. Ügyvédje azzal védekezett, hogy Timberlake nem volt közveszélyes, hiszen az indulás után szinte azonnal megállították, és senki nem sérült meg.

Sőt, kihasználva az alkalmat, az énekes köszönetet is mondott a rajongóinak, amiért továbbra is kitartanak mellette.

Együtt nőttünk fel, szeretném, ha mindannyian tudnátok, hogy én is mellettetek értem meg. A közönségem óriási és gyönyörű része az életemnek, néha nem is találom a szavakat, hogy fejezzem ki a hálámat, amiért még mindig velem tartotok

– méltatta rajongóit meghatódva az énekes, aki a letartóztatására is reagált.



Kemény hét van mögöttem. Tudom, hogy sokszor nehéz engem szeretni, de ti mégis szerettek engem, és én is szeretlek titeket

– érzékenyült el a tízszeres Grammy-díjas színész-énekes, akinek tárgyalása július 26-án lesz. A koncertkörútja naptára szerint akkor éppen Lengyelországban ad koncertet, várhatóan onnan jelentkezik majd be videóhívásban a bíróságon.