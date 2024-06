Döbbenet! Letartóztatták Justin Timberlake-et

A Page Six értesülései szerint Justin Timberlake-et hétfő éjszaka tartóztatta le a new york-i rendőrség, és azóta is őrizetben van. Akár még súlyos ítélet is várhat a világhírű énekesre, de vajon mi történhetett, és mit szól ehhez felesége, Jessica Biel?

Letartóztatták Justin Timberlake-et, azóta is őrizetben van. (Fotó: Facebook)

A tízszeres Grammy-díjas énekes hétfő este egy helyi hotelben bulizott barátaival, ahonnan autóval indult el, ami után szinte azonnal félreállították, és letartóztatták a rendőrök. Timberlake azóta is őrizetben van, és ott várja, hogy kedden bíróság élő állítsák, az eddig nem tisztázott vádak miatt. Justin éppen a Forget Tomorrow nevet viselő világturnéja közepén van, így szombaton koncertezett utoljára Miamiban, és pénteken, illetve szombaton kellene Chicagoban fellépnie, ám egyelőre nem derült ki, hogy erre milyen hatással lesz a letartóztatása. Még az is lehet, hogy el kell halasztania néhány időpontot, vagy ki kell hagynia helyszíneket, ha igazán komoly vádakkal néz szembe.

Justin Timberlake letartóztatása gyermekeire is hatással lehet

A sztár vasárnap posztolt utoljára saját közösségi oldalára, ahol apák napja alkalmából emlékezett meg kisfiairól. Timberlake 2012-ben vette feleségül szerelmét a színésznő Jessica Bielt, akivel két kisfiuk született, a most kilencéves Silas és a hároméves Phineas. Ha az édesapa netalán börtönbe kerül, biztosan nagy törést okozna gyermekei életében. Ezért reméljük, csak egy kevésbé komoly szabálysértésről van szó, amit pénzbüntetéssel, vagy esetleg közmunkával megúszhat. Egyelőre sem a rendőrség, sem pedig az énekes nem nyilatkozott az ügyben.