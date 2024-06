Házasság első látásra: „Várom...” – írta a nő János kommentlavinát indító bejegyzésére

Bár a sármos, 50 pluszos Jánosnak nem sikerült elérnie Nellinél, hogy együtt maradjanak a Házasság első látásra című reality végén, a férfi azóta is nagy népszerűségnek örvend a szebbik nem körében. Elég egy fotó vagy egy idézet valamelyik közösségi oldalán, egyből beindul a női kommentszekció. Nem ritka, hogy reagál is egy-egy hozzászólásra a gaming managerként dolgozó férfi. Így történt ez most is...

Rengetegen jelentkeznének Nelli helyére János mellé (Fotó: tv2)

„Ne foglalkozz másokkal! Légy önmagad, foglalkozz a saját dolgoddal és dolgozz keményen! A jó emberek, akiknek valóban helyük van az életedben, megtalálnak és veled is maradnak”

– írta TikTok-oldalán János, miközben a mellékelt fotón vízipipával mosolyogva pózol.

Több sem kellett a szebbik nem képviselőinek: beindult a női kommentszekció – akadt, akit a gondolat, mást a fotó érintett meg.

„Nagyon igaz, kedves János”, „Így igaz, bölcs gondolatok!”, „Igazad van”, „Várom...” – értettek egyet többen is a férfival. Más hosszabban reagált, neki János külön is írt – nem eredménytelenül!

„Igazad van, János! Ha az ember mindig mások véleményével foglalkozik, jobb, ha idő előtt véget vét az életének. Még akkor is megoszlanak a vélemények.”

– vélekedett egy hölgy.

„Nem az Életnek kell véget vetni, hanem a kapcsolatnak, nagy különbségek!”

– tanácsolta János, s a nő ismét csak helyeselni tudott:

„Igazad van! Egy rossz kapcsolat sem éri meg, hogy az ember véget vessen az életének.”

Mások inkább János külsejére, a tévés reality-ből megismert személyiségére reagáltak.

„Te egyedi vagy, csodálatos és megismételhetetlen!”

– jegyezte meg egy nő.

„Jó a stílusod és jól is áll neked”

– bókolt egy másik hölgy.

„Kedvencem vagy, drágám!”, „Csini vagy”, „De jól nézel ki!”

– bókoltak többen is Jánosnak.

A kérdés persze csak az, hogy az erős gondolatok és a magabiztos mosoly mellett vajon megtalálja-e élete párját a sármos János.