„Gyönyörű, mint az anyukája!” – fotóval jelentette be az örömhírt Demcsák Zsuzsa, özönlenek a gratulációk

Demcsák Zsuzsa az egyik legszebb és legnépszerűbb hazai műsorvető, aki tehetsége mellett házasságai miatt is rendszeresen beszéd téma. Ezzel ő is tisztában van, így már maga is többször volt, hogy poénkodott rajta.

Óriási öröm érte Demcsák Zsuzsát Fotó: Szabolcs László

Elképesztő boldogság érte Demcsák Zsuzsát

Amellett, hogy szeret feleség lenni még két gyermek, Benedek és Tamara büszke anyukája, akik már jóval inkább felnőttek, mint gyerekek, ugyanis kisebbik csemetéje, Tamara is 18 éves lett. Az örömteli eseményről a TV2 sztárja az Instagram-oldalán számolt be több fotó kíséretében, követői pedig azóta is keresik a szavakat, ugyanis a szülinapos mindenkit levett a lábáról a szépségével.

18 éves lett. Valóban, mintha csak tegnap lett volna, amikor először a karomban tarthattam, ma pedig már a legkisebb gyermekem is nagykorú. Édes, drága nagylányom! Tiéd az élet, én pedig mindig itt leszek neked!

– írta a vasárnap este megosztott bejegyzéséhez a Farm VIP műsorvezetője. Tamarát pedig rengetegen felköszöntötték és nem győztek gratulálni sem.

Boldog szülinapot Gyönyörű

– írta például Köllő Babett, Demcsák egyik rajongója pedig így fogalmazott:

Gyönyörű, mint az anyukája!

