Rendhagyó háziállatáról mesélt a TV2 sztárja: „Nekem nem fura, hogy az ölembe ültetem”

Szabyest többször bizonyította már, hogy nem kedveli a visszafogott dolgokat. Háziállat tekintetében sem a hagyományos utat választotta. Kutyája mellett négy saját nevelésű libája is van, amik kiemelt szeretettel vannak iránta.

Szabyest szereti a feltűnő, nem hagyományos dolgokat, így például kutyusa mellett libákat is nevelt

Fotó: Szabolcs László

Szabyest: „Én keltettem ki őket a nappali kellős közepén”

„Van egy shiba inu fajtájú kutyám, Max, illetve neveltem négy darab libát” – idézte fel a Metropolnak nyilatkozva az énekes, aki korábban videóblogokban rögzítette a szárnyasok kikelését.

„Én keltettem ki őket a nappali kellős közepén. Egyikük Santiago, akit plüssállat formájában magammal vittem a Farm VIP-ba is, ahol szép kis hírnevet szerzett magának” – viccelődött Szabyest a liba kapcsán, majd hozzátette:

„A libák egészségesek, nagyon cukik. Most a dobosomnál vannak, ahol adottak a körülmények a tartásukra, de tudják, hogy én neveltem fel őket! Amikor odamegyek, megismernek. Ha bárki közelít hozzájuk, elfutnak, de tőlem nem félnek, abszolút nem szaladnak el előlem.”

Nekem nem fura, hogy az ölembe ültetem, simogatom, szeretgetem Santiagót. Sajnos nem tudom lakásban tartani, de imádom, nagyon aranyos!

Különleges trükköket tud a kutyája

A nagyszájú énekes nemcsak libát nevelt, de kutyájának is extra trükköket tanít.

„A hagyományos trükkök mellett, mint ül, fekszik, marad, például tud olyat, hogy parancsszóra két lábra ugrik. És ha énekelem, hogy: „Ha jó a kedved, add a tenyered…”, akkor pacsit ad. Enni is csak akkor kezd, amikor azt mondom: tiéd, három, kettő, egy!”

Szabyestnek az állatok a szívügyei, többször támogatott már állatmenhelyeket.

„Már ismert voltam, amikor egy állatmenhelynek úgy segítettem, hogy egy lájkgyűjtő játékban megosztottam a bejegyzésüket, hogy az én követőim is lájkolhassák. Később kiderült, hogy ez szabálytalan volt, ezért kizárták őket. Mivel ezt én rontottam el, saját zsebből kifizettem nekik azt az összeget, amit nyerhettek volna, vettem eledelt, ilyesmit. De más menhelyeket is segítettem már rendezvényeken való részvétellel, eledellel. Nem mondok nemet az ilyen felkérésekre. Legközelebb most vasárnap, Vácott lépek fel a Zöld Menedék Alapítvány eseményén, ahol többek között kutyás ki, mit tud is lesz.”