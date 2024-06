Ezért ünnepli a novemberben született III. Károly júniusban is a születésnapját

Szép számmal akadnak, akik visszatérve a halálból, a jeles dátumot második születésnapként élik, illetve ünneplik meg. Ugyanakkor III. Károly királynál nem erről van szó. A magyarázat egészen frappáns!

Nyáron és télen is megünnepli születésnapját III. Károly király Fotó: AFP

Szinte napra pontosan 5 hónappal a hivatalos születésnapja, november 14-e előtt kerül sor III. Károly brit uralkodó születésnapi felvonulására. A június 15-ei esemény rengeteg embert vonz, s bizony pont ezért tartja az uralkodó nyáron (is) a születésnapját, mert kedvezőbb az időjárás egy ilyen nagyszabású szabadtéri ceremóniához, mint az őszi vagy a téli hónapok idején – derül ki a Life.hu cikkéből. A portál egyébként megjegyzi, nem III. Károly az egyetlen az uralkodók közül, aki két különböző napon ünnepel – egyszer a tömeggel – ezt egyébként Trooping the Colournak is nevezik –, illetve egy másik alkalommal pedig a családja körében.

Mint írják, VII. Edward király november 9-én született, de a hivatalos születésnapját uralkodása idején májusban/júniusban ünnepelték, míg az április 21-én született II. Erzsébet királynő születésnapja megünnepléséhez kivétel nélkül júniusi szombatot választottak. III. Károly király esetében sincs ez másként.

