Elátkozták a királyi családot? Anna hercegnőt azonnal kórházba kellett szállítani

Az angol királyi családra nagyon rájár mostanában a rúd. Mivel ők a világ legérdekesebb családja, ezért természetesen az egész világ lesi minden mozdulatukat, és sokszor már olyat látnak bele a mozdulataikba, amik nem is léteznek. A tények azonban tények. A család kálváriája onnan kezdődött, hogy Meghan Markle beházasodott, és megindultak az intrikák. Végül a színésznőnek elege lett, Harry herceget a családja ellen fordította, elköltöztek Amerikába, és onnantól kezdve abból éltek, hogy Harry édesapját és testvérét szidalmazták. Miután Katalin hercegnét az egész világ előtt rasszizmussal vádolta, Vilmos úgy döntött, soha többé nem szeretne szóba állni sem Harryvel, sem Meghannel. Idén robbant a hír, hogy Károly király rákos. Nem sokkal később nyilvánosságra hozták azt is, hogy Katalin hercegné is rákkal küzd. Most pedig Anna hercegnőről közöltek szörnyű hírt.

Anna hercegnő sokak kedvence

Annyi sorscsapás éri az angol királyi családot, hogy sokan úgy sejtik: megátkozták a Windsor-házat. Károly király és Katalin hercegné után most ugyanis Anna hercegnő, Károly király húga is kórházba került. A helyi beszámolók szerint az éjjel lovasbalesetet szenvedett, a sérülései pedig meglehetősen komolynak bizonyultak. Éppen ezért azonnal hívták a légi mentőket, és helikopterrel szállították kórházba. A palota elismerte, hogy Anna hercegnő agyrázkódást szenvedett, állapota azonban stabil, így nincs nagy veszélyben – írja a Mirror.