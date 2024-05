A frászt hozta az autósokra a színész – Parkolóőrnek állt Szabó Győző?

Szabó Győző nem tartja mumusának a parkolást, ennek ellenére élénken él benne néhány frusztráló élmény ezzel kapcsolatban.

Szabó Győző osonva helyezte el a kis csomagokat a szélvédőkön

Szabó Győző egy szerep kedvéért bújt parkolóőrruhába

A Jászai Mari-díjas színész minden szerepét valódi kihívásnak tartja, legújabban pedig épp egy morcos parkolóőrt alakít, akiről a történet végén váratlan dolog derül ki a nézők számára. Szabó Győző mintegy 40 éve motorozik, de rengeteget jár autóval is, hiszen fellépései miatt sokat utazik. Ezek gyakran Budapestre vezetnek, ahol más nagyvárosokhoz hasonlóan autóval igazi kihívást jelent a parkolás. A színész most megosztotta néhány ezzel kapcsolatos, kellemetlen múltbéli élményét.

„Korábban rendszerint aprót dobáltam a parkolóautomatába, persze előfordult, hogy nem volt nálam aprópénz; ilyenkor kerestem egy közeli üzletet, hogy felváltsak egy nagyobb bankót. Persze mire visszaértem, már rendszerint landolt is a szélvédőmön a kis piros mikuláscsomag. Ez azért is volt bosszantó, mert amikor kiszálltam az autómból, még szinte egy lelket sem láttam a környéken, így hiába siettem vissza az autóhoz, a parkolóőr gyorsabb volt nálam” – panaszolta a színész.

Az elmúlt években százezres nagyságrendű büntetést fizetett már ki a színész

„Nem tartom magam bliccelőnek”

Győző később sokakkal együtt váltott a jóval kényelmesebb mobilparkolási megoldásra, de még így is érték kellemetlen meglepetések.

„Épp a viszonylag frissen vásárolt új autómat tettem le egy helyen, írtam egy SMS-t a parkolóórán olvasható telefonszámra a jármű rendszámával, majd elindítottam a parkolást.”

Visszaérve döbbenten vettem észre, hogy mindennek ellenére egy büntetőcédula vár a kocsim szélvédőjén.

„Sokáig nem is jöttem rá, mi lehetett a probléma, majd a parkolásindító üzenetet és a cetlit összevetve vettem csak észre, hogy a sietségben felcseréltem a rendszám karaktereit és rossz adatokat adtam meg” – emlékezett vissza Győző.

„A buktatók sora ráadásul ennyivel nem ér véget, szerintem nincs olyan ember, aki képes észben tartani, hogy melyik kerületben éppen mi a parkolási rend” – jegyezte meg a színész. „Van olyan utca, aminek a két oldala két különböző kerülethez tartozik. Valahol este 6-ig, máshol este 10-ig is fizetni kell a parkolásért, sőt, több helyen hétvégén is büntetnek, ha nincs érvényes parkolójegyed. Nem tartom magam bliccelőnek, mindig próbálok odafigyelni, ennek ellenére is százezres nagyságrendben fizettem már be büntetést amiatt, mert benéztem a parkolási rendet” – vallotta be.

Megpróbálta álcázni magát, de így is sokan felismerték a színművészt

Taktikát váltott

Győző pont a bosszantó élmények miatt már nem bízza a véletlenre a dolgot, és kizárólag mobilos applikációt használ a parkoláshoz.

„Óriási könnyebbség, hogy sem aprót nem kell magamnál tartsak, sem a parkolóautomatát nem kell felkutatnom, csak elindítom az applikációt, az ismeri a rendszámomat, látja, hogy melyik zónában vagyok, és csak rányomok a parkolás indítása gombra.”

Onnan pedig már nincs félnivalóm a semmiből felbukkanó parkolóőröktől, sem attól, hogy a kevés bedobott apró miatt idő előtt lejár a parkolásom.

„Az applikáció ugyanis a telefonom GPS-koordinátái alapján pontosan megtalálja az autóm helyzetét, a rendszerbe előre betáplált adatok – például rendszám – alapján pedig gond nélkül elindítja, majd lezárja a várakozást, ha szükséges” – fűzte hozzá.

A parkolóőrök nem népszerűek az autósok körében

Sorra osztja a „büntetéseket”

A színész elmondása szerint mindig szeret új szerepeket kipróbálni. Az egyik mobiltelefon-társaság új kisfilmjében éppen ezért egy morcos parkolóőr bőrébe bújik, aki lime-színű zacskók kihelyezésével hozza a frászt a parkoló autósokra. A filmben a büntetőtasakok keltette feszültséget végül a színész feloldja, hiszen nem valódi büntetésről, hanem a szolgáltató alkalmazásán keresztül indított parkolásokkal megnyerhető milliós fődíjról van szó azokban a csomagokban, amiket megszállott lelkesedéssel helyez ki Győző a várakozó autók szélvédőjére. A játékban egyébként május 31-ig lehet részt venni.