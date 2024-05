Ördögi tervvel álltak elő Justin Bieber rajongói: ha ezt meglépi a sztár, elszabadulhat a pokol

Mennyországból pokolba? Justin Bieber és barátnője, Hailey Baldwin két hete jelentette be, hogy gyermekáldás elé néz. Ám úgy tűnik, a mennyei érzéssel és állapottal az énekes nem mindegyik rajongója képes azonosulni. Sőt, akadnak, akik finoman szólva szívesen törnének borsot az énekes előző kedvese, Selena Gomez orra alá! Az új hitves gömbölyödő pocakjáról posztolt képhez ugyanis sokan kommentben az Emory nevet javasolták a születendő babának, ami pokoli helyzetet idézne elő...

Fotó: Profimedia

Hogy miért? Azért, mert ezt a nevet még Bieber előző kedvese, Selena Gomez vetette fel, most pedig előásták azt a videót is, amelyben ez elhangzott, nyilvánvalóan a korábbi kapcsolatra emlékeztetve a sztárpárt. A kitalált név ugyanis egy M betűvel az elején az angol Memory szót adja ki, ami magyarul emléket jelent. Amikor pedig ez felmerült, rögtön összeesküvés-elméletek kaptak szárnyra, miért is ne kaphatná az újszülött az exkedvenc nevét. Az ügyben valóságos kommentháború alakult ki a követők között, volt, aki szerint Bieber ezzel a húzással egyébként mindkét nővel kitolna.

Esküszöm, ha Hailey Biebernek lánya lesz, és tényleg az Emory nevet kapja, jobb, ha nem hoz össze velük a sors

– írta az egyik felháborodott Selena Gomez-rajongó hozzászóló, amit a Daily Mail szúrt ki.

A névválasztás körüli felhajtást egyelőre sem a pár, sem Selena Gomez nem kommentálta, de ez így is van rendjén, hiszen ők eddig is kimaradtak ebből a furcsa diskurzusból.