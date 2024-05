Megszólalt Vilmos herceg barátja: „Nem tudom, hogy tudta folytatni, miközben a világ kigúnyolta a kemoterápián részt vevő feleségét"

Az elmúlt hónapok rendkívül embert próbálóak voltak a királyi család számára. Három családtagról is kiderült, hogy rákos megbetegedéssel küzd, és szinte egyetlen embernek kellett helyt állnia a munkában, és a magánéletében is, aki nem más volt mint Vilmos herceg a trónörökös. Neki nemcsak három gyermekéről, és kemoterápiát kapó feleségéről kellett gondoskodnia, hanem a rá háruló feladatokat is teljesítenie kellett. Eközben testvére, Harry herceg és felesége, Meghan Markle, szinte csak a népszerűségüket és a karrierjüket építgették. A királyi család szakértője szerint látványos, hogy miközben Vilmosék családja egyre inkább próbálta kerülni a médiafigyelmet, addig Harryék előre törtek.

Harryék a márkájukat építik, miközben Vilmosék megpróbálják egyben tartani a családjukat

Fotó: Getty Images

A DailyStar számolt be róla, hogy jelenleg a királyi család tagjai nem tudják azt az „izgalmat és pezsgést” felmutatni, amivel még akkor rendelkeztek, amikor Harry és Meghan is Angliában élt. Daniela Elser szerint azonban szüksége lenne Buckingham-palotának arra a médiafigyelemre, ami az Amerikában élő házaspárt övezi.

A Buckingham-palotának szüksége van arra a pezsgésre, örömre, és izgalomra, amelyet Harry és Meghan hozott magával a királyi ügyekben. Ez a tény sosem volt olyan fájdalmasan egyértelmű, mint most, amikor Vilmos és Katalin kikerült a képből.

Más véleményen van ugyanakkor Vilmos herceg egyik legjobb barátja, aki arról beszélt a héten, hogy a trónörökösnek folyamatosan nehéz döntéseket kell meghoznia, miközben próbálja egyben tartani a családot.

Nem tudom, hogyan tudta folytatni ezt az egészet, tudván, hogy miken ment keresztül. A világ kigúnyolta és sz*rt dobált a feleségére, miközben Katalin kemoterápiás kezelést kapott

– mondta el a bennfentes a lapnak.