Kustánczi Lia 25 kilót adott le a szülés után – Elárulta a titkát!

Kustánczi Lia élete elképesztően sűrű lett az elmúlt egy évben, amióta megszületett a gyermeke. A lemezlovasként és üzletasszonyként tevékenykedő kismama a Fitness Fesztiválon bukkant fel, ahol mindenkit elkápráztatott: olyan tökéletes alakkal állt a nyilvánosság elé, hogy az szinte hihetetlen.

Kustánczi Lia jobb formában van, mint valaha (Fotó: Markovics Gábor)

„Az elmúlt idő alatt sok minden történt, mert ugye született egy kisfiam, aki már 13 hónapos” – kezdte a Metropolnak Lia, aki bevallotta, hogy az elmúlt egy évben sokszor próbált 48 órát csinálni a 24-ből, de gyermeke élteti minden egyes nap.

Csak úgy repül az idő

– jegyezte meg a gyönyörű kismama, aki amikor csak tud, időt fordít a testmozgásra.

Kustánczi Lia nagyon fontosnak tartja a testmozgást (Fotó: archív / Hot! magazin)

Kustánczi Lia számára fontos a testmozgás

Az anyuka bevallotta, hogy az elmúlt években különösen fontossá vált számára az egészsége, amire nagyon ügyelt a várandóssága alatt is. Lia tudatosan tartja karban a testét.

„Beni örökmozgó, úgyhogy nonstop rohangálok utána. Most már elkezdett szerencsére járni, s mivel lépcsős házban lakunk, tehát lépcsőn fel, lépcsőn le. Persze edzek is mellette” – szögezte le Lia, aki az étkezésre is kimondottan ügyelt.

„Fontos volt a várandósságom alatt, hogy valamilyen testmozgást végezzek, meg odafigyeljek az étkezésemre. Szeretem a magyaros ételeket ugyanúgy, ahogy a salátát is, ez azért sokat segít” – jegyezte meg a kismama, aki bevallotta, szerencsére hízásra nem hajlamos.

„Nem vagyok hízásra hajlamos, de nem eszem édességet. Inkább sós típus vagyok. Nem iszom cukros dolgokat, sőt nagyon szeretem a vizet, és ez Beninél is így van. Megiszik másfél liter vizet így, 13 hónaposan” – osztotta meg az üzletasszony, aki elárulta, fogyásának egyik titka a szoptatásban is rejlik.

Kustánczi Lia 25 kilót adott le két hónap alatt (Fotó: Szabolcs László)

Leadott 25 kilót

Lia a várandóssága után nem volt rest, sokat edzett, azonban a fogyásában a szoptatás is nagy szerepet játszott.

„25 kilót híztam a várandósságom alatt, amit kb. két hónap alatt adtam le, de Benit 12 hónapos koráig szoptattam, és nekem az is sokat segített, mert csak úgy olvadtak le a kilók” – osztotta meg velünk az anyuka, aki irigylésre méltóan bomba formában van.