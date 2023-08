Hoppá! Megszólalt a második babáról Kustánczi Lia

Kustánczi Lia régóta szeretett volna édesanyává válni, de nem bánja, hogy álma kicsivel 40 éves kora előtt vált valóra. A DJ-ként is nemzetközi sikereket arató egykori playmate nem is tagadja, a lassan 4 hónapos Benett teljesen az ujja köré csavarta őt és a párját is. A szerelmesek nem tagadják: újabb babát szeretnének.

Kustánczi Lia és párja szeretnének majd kistesót Benettnek (Fotó: Metropol)

Kustánczi Lia elárulta, az első időszak nagyon kemény volt

A gyönyörű lemezlovas novemberben jelentette be, hogy párjával első gyermeküket várják. A 39 éves kismama megcsináltatott minden vizsgálatot, amit a kora miatt javasoltak, de tudta, hogy minden rendben lesz. És így is lett, szerelmük gyümölcse április elején megszületett és egy igazán kiegyensúlyozott gyerkőc, aki átvette otthon a hatalmat – írja a Bors.

Minden édesanyának van egy elképzelése a szülés előtt, mi hogyan lesz majd. Nekem is volt, de aztán megérkezett Benett és minden máshogy alakult

– nyilatkozta Kustánczi Lia. Majd így folytatta:

„De ezt mi nem is bánjuk, főleg, hogy nagyon jó baba, kiegyensúlyozott. Legalábbis most már, mert az első időszak nagyon kemény volt, de túl vagyunk az állandó éjszakázásokon, a hasfájós korszak is elmúlt. Most jön a foga, de ez nem viseli meg annyira, így én is nyugodt vagyok. Ösztönösen érzem, hogy mi a jó Beninek, persze kértem tanácsot az elején, de aztán rájöttem, hogy minden baba és anyuka is más, ami beválik az egyiknél, a másiknál egyáltalán nem.”

„Szinte mindent át kellett gondolnom”

Lia arról is beszélt, hogy Benett születése előtt nem értette az intelmeket: ha majd édesanya leszel, megérted – mondták. De mostanra ez a mondat új értelmet nyert számára.

„Amit előre elterveztem anyaként, szinte mindent át kellett gondolnom. Például én úgy terveztem, hogy az első estétől majd a saját szobájában alszik a kisfiam… Még aznap megdőlt, van egy görgethetős kiságya, így akár a nappaliban, akár a hálószobában velünk tud aludni. Egy pillanatról sem szeretnék lemaradni, szeretem nézni, ahogy alszik. Elolvadok az illatától, ahogy a bőre hozzám ér. Már az első pillanattól, hogy megtudtam, várandós vagyok, óriási, mélyről jövő érzelmeim vannak iránta”

– áradozott a sztáranyuka.

Szeretnének gyermeküknek kistestvért

Kustánczi Lia szavaiból kitűnik, a kisbabával járó nehézségek ellenére élvezi az anyaságot. Sőt! Párjával a folytatástól sem zárkóznak el:

Az sem titok, hogy szeretnénk majd kistesót, de most még Benire figyelünk 100 százalékosan.

– zárta szavait a csodaszép sztáranyuka.