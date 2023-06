Nemrég szült Kustánczi Lia, de már a kisbabájával nyaral

Kustánczi Lia április elején adott életet első gyermekének, férjével a Benett nevet adták neki. A kisfiú miatt az elmúlt hetekben nem sokat aludt a sztáranyuka, úgy érezte jót tesz majd az egész családnak a környezetváltás.

Boldogabb már nem is lehetne a népszerű lemezlovas, akinek élete kisfiával, Benettel lett teljes. A sztáranyuka saját bevallása szerint már majdnem lemondott a saját családról, amikor rátalált a nagy Ő. Párjával már a kapcsolat legelején tudták, hogy szeretnének gyermeket, aki hamar meg is fogant. Lia 40 évesen lett édesanya, és hiába első baba, egyáltalán nem paramami. Sőt igyekszik mindent lazán kezelni azóta is, ami persze nem azt jelenti, hogy felelőtlen. Csak szereti megélni az anyaság minden pillanatát úgy, hogy mindenki jól érezze magát. Még az sem viseli meg, hogy Benett miatt sokat van fent éjszaka, keveset alszik, de ehhez lemezlovasként hozzászokott, ráadásul párja mindenben segít neki.

A párom először azt mondta, hogy ő aztán biztos nem fog pelenkázni! Mostanra viszont rájött, hogy teljes mértékben szerelmes a fiába, így legfeljebb akkor mondja nekem, hogy segítsek, amikor egy-két napig nem volt kaki, és egy nagyobb csomag várható. Egyébként mindenből kiveszi a részét és nagyon ügyes, szóval büszke vagyok rá, hogy ilyen párom van

- mondta korábban a Metropolnak.

Élete szerelme az elmúlt nehezebb hetek után úgy gondolta, itt az ideje egy kis környezetváltásnak, így a sztáranyukával összepakoltak, és hármasban repülőre ültek. A nyaralós képeik alapján pedig nem a szomszédba vezetett az útjuk.

