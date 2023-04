„Terhesen ezt nem kéne” – nekiestek a kommentelők Kustánczi Liának

Kijelenthetjük, hogy élete egyik legboldogabb időszakát éli Kustánczi Lia. A 39 éves lemezlovas tavaly novemberben osztotta meg a nagyvilággal, hogy első gyermekével várandós, nem sokkal később pedig az is kiderült, hogy kisfiúval bővül majd a családjuk. A boldog babavárást azonban beárnyékolja az a szóbeszéd, ami a napokban kapott szárnyra Liáról.

Fotó: Facebook

Minden azzal a fotójával kezdődött, amit a minap osztott meg. A felvételen egy pezsgősüveg és két pohár látható a „csaj szerda” felirattal. Nos, ebből valaki egyből arra következtetett, hogy a kismama alkoholt ihatott...

„Egyáltalán nem oké. Nem hiszem el, hogy nem lehet alkohol nélkül kibírni azt a 9 hónapot. Nekem is van ismerősöm, akinek sajnos az orvos mondta, hogy nyugodtan ihat, szóval hétvégente ment a pezsgőzés meg a fröccsözés” – csattant fel valaki a Redditen.

„Az se oké, hogy terhesen iszik, de akkor legalább ne rakná ki, vagy ennyire nincsen képben azzal, hogy terhesen ezt nem kéne?”

Nem lehet, hogy ő nem az alkoholosból iszik, csak a pohár egyforma?

Én is minden alkalommal ugyanolyan pohárból ittam a mentes pezsgőmet, mint a barátnőim, hogy ne érezzem magam annyira kirekesztve” – kelt egy anyuka Lia védelmére, akinek egy másik hozzászóló is osztotta a véleményét. Ő a saját példáját hozta fel, miszerint neki orvosi utasításra kellett vörösbort innia. Ezt általában akkor szokták ajánlani, amikor valakinek alacsony a vérnyomása, ámbár az orvosok véleménye is megoszlik erről...

„Nekem orvosi utasításra kellett vörösbort innom, igaz nem posztoltam róla, mert furán nézett volna ki. Szerintem óriási tragédia nem történik” – tette hozzá.

Sokan kiszúrták azt is, hogy nem ez az egyetlen fotó, melyen félreérthető helyzetben látható a kismama. Korábban is tett közzé olyan képeket, melyeken egy-egy pezsgős vagy boros pohár látható az asztalon. Ezzel persze nem magyarázható, hogy a csinos kismama alkoholt fogyasztana, hiszen ahogy az egyik kommentelő is fogalmazott: bármi lehet a pohárban.