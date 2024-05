Visszaéltek Gundel Takács Gábor nevével — reagált a tévés

Szinte minden Facebook-felhasználó találkozott már azzal a tipikus álhírrel, amiben arról tájékoztatják az olvasót, hogy egy pénzintézet, többnyire a Magyar Nemzeti Bank pert indít egy-egy híresség ellen, aki kikotyogott egy titkot, amivel magát az intézményt megkárosította, míg az egyszeri embereket gazdaggá tette. Ezek a cikkek rém hosszúak, unalmasak, és általában egy ismert hírportál majdnem tökéletesre sikerült klónján jelennek meg, a végén pedig arra buzdítják az olvasót, hogy adják meg adataikat, hogy ők se maradjanak le a kecsegtető lehetőségről. A netes csalók most a népszerű tévést, Gundel Takács Gábort keverték bele üzelmeikbe. Természetesen a hír most sem igaz, vagyis nincs banki botrány, nincs per és nincs titkos, kiszivárgott gazdagodási mód. Van viszont Gundel Takács Gábor, aki megragadta az alkalmat, hogy prevenciós jelleggel beszéljen a Metropolnak erről a jelenségről.

Gundel Takács Gábor a csalók mézesmadzagja (Fotó: Bors)

„Ha pedig egy fejet levág a hatóság, nő helyette másik három”

„Attól tartok, hogy nem ez az első és nem is az utolsó eset, hogy nevemmel visszaélve próbálnak meg csőbe húzni embereket. Sajnos a legtöbb ilyen hozzám köthető álhír el sem jut hozzám, ha pedig igen, nagyjából tehetetlen vagyok.

Nincs kit feljelenteni, hiszen ezek a kamuportálok rendre utolérhetetlenek, ha pedig egy fejet levág a hatóság, nő helyette másik három.

Amit viszont tehetek, most, hogy tudomást szereztem róla az az, hogy amolyan prevenciós jelleggel beszélek a jelenségről, remélve, hogy eljut az üzenetem azokhoz, akik az ilyen csalók legfőbb kiszemeltjei. Mert, hogy kiknek is szólnak ezek a «kecsegtető» ajánlatok? Természetesen a kispénzű emberekhez szólnak, ami végtelenül aljas húzás” – kezdte lapunknak Gundel Takács Gábor, aki éppen ezért egy kéréssel fordul mindazok felé, akikkel szembejön a nevével reklámozott hazugság.

Gundel Takács Gábor figyelmeztet, érdemes megnézni a webcímet (Fotó: Metropol)

Elég megnézni a webcímet

„Senki ne üljön fel egy olyan hírnek, ami azzal indít, hogy egy-egy ismert embert beperelt a Magyar Nemzeti Bank, vagy bármelyik pénzintézet. Hiszen tudomásom szerint ilyesmire korábban sem volt még példa, és hitem szerint nem is nagyon lesz. Fontos, hogy hitelt érdemlő információért mindenki forduljon az említett bankhoz, és semmi esetre se adja meg az adatait a cikk végén, hiszen azzal majdnem biztos, hogy adathalászok kezére adja az információkat.

Egyébként hiába néz ki úgy egy felület, mint mondjuk egy ismert hírportál oldala, könnyen felismerhető, hogy áloldalról van szó.

Elég megnézni a webcímet, ami árulkodó lesz, hiszen rendszerint nem .hu-ra végződik” – tette hozzá az ismert tévés.