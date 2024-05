Fenyő Iván félti a világot a mesterséges intelligánciától

Már most olyan robotokat csináltak, akik embereket megvernek tollasban, vagy pingpongban. Már most olyanokat tudnak szaltózni, futni, ugrani robotok, hogy ügyesebbek, mint egy ember, és nem hibáznak. Nézz körül az interneten. Tartsd nyitva a szemed! Láss is, a sok baromság nézegetése közben… Persze egy millió új lehetőség nyílik meg a kommunikációra, a szórakoztatásra, sőt az utazásra, vagy a gyógyításra is. De… Veszélyek új lehetőségei, ellenséges akaratok, robottechnológia fegyverek, a robotok önálló életre való vágya, önmaguk általi irányítása, de akár csak átverések, vagy minimum csak az emberek munkájának fokozatos elértéktelenedése merülhetnek fel..