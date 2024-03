„A lényegem nem ez a Fenyő Iván”

Sokak emlékében él úgy Fenyő Iván, mint a hazai színjátszás szívtiprója, aki csak megjelenik a színpadon, vagy a vásznon, és már el is vitte a műsort. Pedig mostanában kevésbé foglalkoztatja a szakmája, sokkal inkább a saját, és mások lelki jóléte.

Fenyő Iván számára fontos a spiritualitás (Fotó: Nagy Zoltán / Archív)

Mint emlékezetes, 2007 áprilisában a színész a budapesti Hungária körúton szenvedett súlyos balesetet, amelyben ő volt a hibás, és a vétlen fél, egy kisteherautó sofőrje maradandóan megsérült. Az az eset teljesen megváltoztatta az életét, átértékelte önmagát, és mindent, ami fontos neki. A spiritualitás és a buddhizmus felé fordult.

Manapság pedig ezt szinte küldetéseként végzi. Weboldalán, és Gyere fel Ivánhoz! nevű közösségteremtő, értékközvetítő eseményein kívül rendszeresen jelentkezik a YouTube-on elmélkedésekkel, amelyek mindenki számára hasznosak lehetnek, ha magasabb tudati szintre szeretne emelkedni.

Legutóbbi videóját például úgy kezdte:

Jönnek a mondatok, jönnek a válaszok, jönnek a felismerések, és gondoltam, hogy megosztom őket veletek. (…) Kicsit bonyolult és mély, és mégis, ugyanakkor teljesen egyszerű, amit szeretnék mondani.

Valóban, a felvételek témái tulajdonképpen egyszerűek, ugyanakkor a színész kicsit mögé néz a dolgoknak, és mivel már több, mint egy évtizede gyakorolja a tudatosságot, egyfajta bölcsességet közvetít a leghétköznapibb témákkal kapcsolatban is. Ilyen például egy olyan általános lelki érték, mint az alázat:

Fenyő Iván az ébredettségről

Persze mélyebb dolgok is szóba kerülnek a csatornán, amelyre 2014-es indulása óta 10,5 ezren iratkoztak fel, és a videók mindössze órák alatt ezer megtekintés feletti számokat hoznak. Az ébredettség, mint a tudatos, és ezáltal békés létezés kulcsa az egyik legfontosabb téma, amit bárki elérhet, de nem megy egyik napról a másikra – talán még csak nem is sikerül egyetlen élet alatt.

"Onnan tudom, hogy mennyire vagyok ébredett, hogy egyre több dolgot teszek az ébredésért, tudok tenni az ébredésért, érzem is ezt, fontos is ez, emel is ez, érdekel is ez, hív is ez, motivál is ez. Ha egyre fontosabbá válik, prioritássá válik, az mutathat valamit arról, hogy én milyen ébredettségi, vagy tudatossági szinten vagyok” – mondja el Iván ugyanabban a videóban.

De az egész tudatossághoz először is el kell fogadnia az embernek, hogy több, mint az inge, a haja, a lakcímkártyája, vagy éppen a bankszámlája. A lélek mibenléte, amely nem egyenlő a testtel, de még csak a személyiséggel sem, szintén a korábban idézett részből érthető meg igazán: