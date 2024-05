Erdei Zsolt 50 éves lett, nyugalomra vágyik: „Egy tanyán is el tudom képzelni az életemet”

Micsoda jubileum: Erdei Zsolt 50 éves lett! Az egykori profi ökölövívó nem titkolja, hogy az utóbbi időben többször gondol arra, jó lenne egy kicsit visszavenni a tempóból.

Erdei Zsolt születésnapja idén is munkával telik (Fotó: Flajsz Peter)

Erdei Zsolt kibékült a korával

Madár a Metropolnak elmondta, a születésnapja előtt már jó pár nappal megkezdődtek a köszöntések, ami nagyon jólesik neki, ám mint ahogy minden évben, idén is munkával telik az évfordulója.

Büszke vagyok rá, hogy megéltem, semmi bajom nincs a korommal, de azzal is tisztában vagyok, hogy már a B oldal forog.

„Remélem, hogy még sok boldog év vár rám, és elérem, hogy unokázhatok, és velük is tudjak majd sok szép időszakot eltölteni. Egészséges vagyok – ennél pedig nem kell több –, és annak kell örülni, ami van, nem pedig azon rágódni, ami nincs” – kezdte Madár.

Bár az aktív sportolói tevékenységének tíz évvel ezelőtt mondott végleg búcsút, a mai napig rendkívül pörgős életet él.

„Tevékeny ember vagyok, a semmittevésbe beleőrülnék.”

Boldoggá tesz, hogy szükség van rám, vannak olyan srácok, akiket edzhetek, akik számítanak rám és bíznak bennem.

„Nyilvánvaló, hogy ennek rendelem alá magam, még akkor is, ha a munkám miatt időnként a család kissé a háttérbe szorul. Mindennél fontosabbak a gyerekeim és a párom, és természetesen ők állnak az első helyen, de sok nehézséget okoz a munkával a magánéletemet egyensúlyban tartani. Gyereket nevelni sem könnyű, de sok mindenre megtanítanak. Kiegyensúlyozottabb vagyok, és nincs okom semmilyen téren panaszra. Hála Istennek teljes az életem” – hangsúlyozta a születésnapos.

Viktor ősszel tölti a 18. életévét, édesapja sok kompromisszumot kötött gyermeke miatt (Fotó: Szabolcs László)

Az apaság türelemre és elfogadásra tanította

Erdei Zsolt legidősebb gyermeke Viktor, ősszel lesz 18 éves. A kicsik, Grétike tíz, míg Vilmoska hétéves, csakúgy, mint az édesapjuk, májusban ünnepelték a születésnapjukat. Idősebbik fia nem lépett apukája nyomdokaiba, de abban mindenképpen hasonlítanak, hogy határozott elképzelése van arról, mivel szeretne foglalkozni, ahogy Madár is tudta már egész kiskorában.

„Viktor már egy fiatal férfi, időnként szoktunk lelkizni, de mint minden kamasznak, neki is megvan a saját kis élete.”

Jövőre fog érettségizni, jó lenne, ha addig kellőképpen felkészülne rá, hogy ne az utolsó pillanatban kapkodjon!

„Rappelget, már a YouTube-on is jelent meg zenéje. Miatta nagyon sok kompromisszumot kötöttem az életemben, azon túl, hogy el kellett fogadnom a serdülőkort, ami egy szülőnek nem könnyű. Sokat fejlődtem vele együtt ez idő alatt, türelemre és elfogadásra tanított, de nem volt ez mindig gördülékeny. Én egy hirtelen haragú ember vagyok. Igyekszem a konfliktust kerülni, sokáig csöndben vagyok, aztán ha pont nála telt be a pohár, megesett, hogy keményebben leszidtam” – mondta mosolyogva Madár.

Zsolt és Réka közös gyermekei mindketten koraszülöttként jöttek a világra. Lelkileg megterhelő hónapokat éltek át együtt párjával, de mindez már a múlté.

Koraszülöttként egy kis hátránnyal indultak az életben, de most már szépen kezdenek felzárkózni a korosztályukhoz.

„Szeretetben neveljük őket, szerencsére Rékával hasonló a nevelési stratégiánk. Igyekszem sokat segíteni a gyerekek körül, kiveszem a részem a gyereknevelésből és a háztartásból egyaránt. Ott vagyok, számíthatnak rám mindenben” – fűzte hozzá Erdei Zsolt.

Tíz évvel ezelőtt vonult vissza a versenyzéstől (Fotó: Mediaworks archívum)

A Balaton-felvidéken kezdene új életet családjával

Zsolt egyik legnagyobb hibájának tartja, hogy nem tud nemet mondani. Zsigerből jön, hogy segít, támogat olyan embereket, akik segítségre szorulnak. Tisztában van vele, hogy ezzel sokan vissza is élnek, mint ahogy azzal is, hogy meg kellene tanulnia időnként nemet mondani, de ezen még dolgoznia kell.

„Több munkahelyen kell helytállnom, sokszor szétaprózom magam, gyakran teszek eleget szívességből egy-egy felkérésnek. Sokat járok vidékre, a küldetésem, hogy népszerűsítsem az ökölvívást. De azt is beismerem, hogy néha nagyon sok.”

Folyamatos mozgásban vagyok, és vágyom arra, hogy kicsit megüljek, hogy időnként megpihenjek.

„Arra is gondoltam, hogy Budapest közeléből messzebb, Balaton-felvidékre kellene költözni, pedig most is a béke szigetén élünk. Elkezdenék gazdálkodni, még a telefonszámomat is megváltoztatnám. Most is egy óriási telkem van, magam nyírom 6300 négyzetméteren a füvet. Hogy hiányozna-e a pörgés, a munka, nem tudom, mert még nem próbáltam. Magamnak való ember vagyok, így el tudom képzelni. Vannak barátaim, akikre számíthatok, de nem ápolom komolyabban a kapcsolatokat.”

Vonz a természet, imádom az állatokat, a növényeket, egy tanyán is el tudom képzelni az életemet.

„Kétkezi munkát végeznék, nem kellene folyton azon agyalnom, hogy ki szúr hátba” – árulta el Madár, aki szerint nagyon sok az irigye, ezért sokszor törnek borsot az orra alá.

„Az egész életem arról szól, hogy mindenféle cselszövők vesznek körül, az ilyen társaságot viszont nem szívelem, szeretnék tőlük elkülönülni. Gonoszak, rossz hatással vannak rám. Persze az éremnek két oldala van, de vannak, akik szándékosan bosszantanak. Megpróbálom elengedni, csak azt hiszik, hogy bármit megtehetnek. A hátamon fát lehet vágni, a légynek sem tudok ártani, de még nem tudják, és ne is akarják megismerni, milyen az, amikor bekeményítek” – fűzte hozzá.