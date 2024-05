Új nőt szeret a TV2 sztárja, Demcsák Zsuzsa plasztikáztatott – íme a hét legforróbb témái

Ahogy minden vasárnap, most is összegezzük a hét legizgalmasabb témáit. Íme a hírek, amit a legtöbben olvastak az elmúlt napokban!

A Házasság első látásra című műsorban Jánost kikosarazta Nelli, amit a férfi mára egyáltalán nem bán (Fotó: TV2)

Szerelmes lett a TV2 sztárja?

Ha nem is menyegző, de talán szerelem van a láthatáron a Házasság első látásra című TV2-s realityszereplője életében. A műsorban végül Nelli kikosarazta Jánost, aki eleinte búslakodott, de mára a jelek szerint túltette magát a csalódáson. A minap Dubajból, egy luxusmedencéből jelentkezett be, a kommentszekcióban pedig nők hada bókolt neki, egyikük meg is jegyezte, sajnálhatja Nelli, hogy „kihagyott egy ilyen palit”. János válasza beszédes volt:

Még szerencse, hogy így döntött!

– szögezte le a férfi, aki ezzel talán arra célzott, hogy már talált is alkalmasabb párt maga mellé.

Demcsák Zsuzsa plasztikáztatott, Lola bikinire vetkőzött

Míg a Házasság első látásra című műsor Jánosa ködösen fogalmazott az új szerelmet illetően, addig Demcsák Zsuzsa nem kertelt. A műsorvezetőnő bevallotta, amit sokan már eddig is sejtettek: időről időre plasztikai sebész segítségét kéri a tökéletes megjelenésért. Ám, mint mondja, ezek „apró és nagyon természetes finomhangolások”.

Demcsák Zsuzsa plasztikáról vallott (Fotó: Markovics Gábor)

S ha már kifogástalan külső: a tinisztárból lett műsorvezető, Lola hivatalosan is megnyitotta a strandszezont, bikinis fotókkal örvendeztette meg rajongóit, akik nem restelltek bókolni. Volt, aki őrületesen szexinek titulálta, más istennőként hivatkozott rá, egy újabb rajongó pedig csupán ennyit írt:

bomba!

Tóth Gabi új férfit ölel, Benkő Péternek harmadik az igazi

S ha már látványos fotó: akárcsak Lola, úgy Tóth Gabi is felborzolta a kedélyeket egy ártatlan fotóval a napokban. Fényképész barátjával, Boldog Atival összebújva kapták lencsevégre, a képhez Gabi azt írta:

Annyira szeretlek.

A kommentelők egy része persze rögtön félreértette a helyzetet, és baráti viszony helyett új párkapcsolatot vélt felfedezni.

Ha már kapcsolatok: Benkő Péter hamarosan a 77. születésnapját ünnepli, szerencsére fizikailag és szellemileg is remek állapotban van, ezt pedig elmondása szerint harmadik feleségének, a nála 31 évvel fiatalabb Klaudiának köszönheti.