Váratlan bejelentést tett Azahriah, Harry herceg könnyek között távozott

Közleményt adtak ki a Házasság első látásra című műsorral kapcsolatban

Április 23-án a siófoki Media Hungary konferencián ismertette a cégcsoport piaci helyzetét, az ahhoz vezető utat és az előttünk álló őszi szezon tévéműsorait a TV2 Csoport programigazgatója. Fischer Gábor a már korábban nyilvánosságra hozott produkciók mellett bejelentette, hogy érkezik a TV2-re az 1% Club, ami egy interaktív országteszt, valamint visszatérnek a TV2-re Gáspárék, egy ízig-vérig „győzis” realityben. 2024-ben az eddig eltelt időszak is sikeresen alakult, mint Fischer Gábor kiemelte, a két új formátum, a Kincsvadászok és a Házasság első látásra tarolt a nézőknél, előbbit átlagosan kétszer annyian választották, mint a vele egy időben futó RTL-es műsort, míg utóbbi hetek óta a nézettségi toplisták éllovasa, sőt könnyen lehet, hogy az év legnézettebb műsorai közé is bekerül. Örülhetnek a Házasság első látásra rajongói, ugyanis a második évad előkészületei már javában zajlanak.

Fotó: TV2

Váratlan bejelentés érkezett: ez Azahriah mindhárom Puskás-koncertjét érinti

Erre senki nem számított! Napra pontosan egy hónappal Azahriah első Puskás Aréna-koncertje előtt újabb roham indult a népszerű előadó jegyeiért. „Jó hír Azahriah rajongóinak! A végleges technikai egyeztetés után – a szigorú biztonsági előírásokat szem előtt tartva – engedélyezték néhány további ülőhely értékesítését a Puskás Aréna-beli koncertekre. A jegyek április 24-én 12 órától limitált számban lesznek elérhetőek. Legyetek résen!” – jelent meg Azahriah Insta-sztorijában az énekest képviselő Supermanagement üzenete.

Akinek nem sikerült eddig jegyet vásárolni az arénás koncertre, a héten kapott egy újab esélyt, hogy ott lehessen Azahriah buliján (Fotó: Dodó Ferenc)

Könnyek között távozott Harry herceg

Köztudott, Harry herceg évek óta fasírtban van a családjával, aminek kezdetét sokan akkora teszik, amikor feleségével, Meghannel otthagyták Nagy-Britanniát. Egy királyi életrajzíró szerint azonban volt egy másik töréspont is, ami egyértelműen jelezte, hogy Harry herceg és édesapja milyen szinten eltávolodott egymástól. A sussexi hercegi pár nászajándékba kapta Erzsébet királynőtől a Frogmore Cottage nevű windsori birtokot, de miután a házaspár bejelentette, hogy visszalép a királyi szerepkörtől, Károly egyszerűen kilakoltatta őket onnan. Harryék meg voltak győződve arról, hogy ez a hely örökre az otthonukként szolgál majd, ha Angliába jönnek, ezért hatalmas arculcsapásként érte őket a hír, hogy megfosztották őket ettől a lehetőségtől. Az uralkodó arra hivatkozott, hogy ez csak a királyi család hivatalos tagjainak jár, mire Harry herceg dühében elsírta magát. Úgy érezte, hogy az apjának nincs joga ilyet tenni, és pusztán a visszalépésük miatti büntetésből hozta meg ezt a döntést velük szemben.

Bármikor is dönt Károly király valamiről Harry ellenében, ő úgy érzi magát, mint egy áldozat. Nem látja át, hogy ha visszalép a feladatoktól, már nem járnak neki ugyanazok az előjogok: legyen az akár a brit adófizetők pénzéből szponzorált védelmi szolgálat, akár egy örökérvényű luxusingatlan Angliában

– mondta Tom Quinn a Mirrornak.

Harry herceg évek óta fasírtban van a családjával (Fotó: GETTY IMAGES)

Döntött a Házasság első látásra egyik párja

Petra és Andris után újabb párosnak kellett döntést hoznia: folytatják-e együtt a kísérletet vagy bedobják a törülközőt? Ezúttal Csabin és Gyöngyin volt a sor, lehet, hogy pont nekik jött be a Házasság első látásra. Csabi sírva várta neje beszédét, remélve, hogy ő is igent mond a végén, és a történetüket közösen folytathatják. Gyöngyi szintén elérzékenyült férjét látva, de végül erőt vett magán, és felolvasta a levelét, melyben hangsúlyozta, nehéz döntést hozott meg.

Egy kapcsolatért minden nap dolgozni kell, és mi küzdöttünk, fejlődtünk napról napra.

„Ez is sikerült, megugrottuk, és ha lassan is, de haladtunk előre” – fogalmazott a feleség, majd végül Csabi kérdése is választ kapott: „Úgy gondolom, sok minden állhatna előttünk az életben, a kérdés már csak az, hogy én ezt veled szeretném-e tovább folytatni, vagy egyedül… A válaszom egyértelműen az, hogy veled.” Csabi a szavak hallatán láthatóan megkönnyebbült, és azonnal magához ölelte feleségét. Könnyeit persze most sem tudta visszatartani, de ezt sem ő, sem pedig Gyöngyi nem bánta. Bár a férfi azért megjegyezte: „nem bírtam ki sírás nélkül…” Ez tehát azt jelenti, hogy Gyöngyi és Csabi az első páros, akik a kísérlet végével is szeretnék folytatni a kapcsolatukat, a kérdés csak az, hogy kik követik őket még ezen az úton?