Közleményt adtak ki a Házasság első látásra című műsorral kapcsolatban

Április 23-án a siófoki Media Hungary konferencián ismertette a cégcsoport piaci helyzetét, az ahhoz vezető utat és az előttünk álló őszi szezon tévéműsorait a TV2 Csoport programigazgatója. Fischer Gábor a már korábban nyilvánosságra hozott produkciók mellett bejelentette, hogy érkezik a TV2-re az 1% Club, ami egy interaktív országteszt, valamint visszatérnek a TV2-re Gáspárék, egy ízig-vérig "győzis" realityben.

2024-ben az eddig eltelt időszak is sikeresen alakult, mint Fischer Gábor kiemelte, a két új formátum, a Kincsvadászok és a Házasság első látásra taroltak a nézőknél, előbbit átlagosan kétszer annyian választották, mint a vele egyidőben futó RTL-es műsort, míg utóbbi hetek óta a nézettségi toplisták éllovasa, sőt, könnyen lehet, hogy az év legnézettebb műsorai közé is bekerül. A második évad előkészületei már javában zajlanak.

Fotó: tv2

Fischer Gábor előadásának legjobban várt része minden évben az elkövetkező időszak műsorainak prezentációja. Ahogy azt korábban bejelentették, április 27-én VIP különkiadással indul a tavalyi év legnézettebb műsorának, a Zsákbamacskának új évada, amit április 29-től hétköznap esténként láthatnak a nézők. Idén nem egy, hanem két műsorvezető páros segíti a játékosokat a szerencse útján, Marics Peti és Pető Brúnó, illetve segítőjük Stana Alexandra, valamint Szente Vajk és T. Danny, Kárpáti Rebekával kiegészülve. Idén is lesznek szórakoztató, megható és könnyfakasztó pillanatok, több autó és többmillió forint is gazdára lel a gameshow-ban.

2024 őszén több olyan korábbi, nagysikerű műsor is visszatér a képernyőre, melyek korábban már elnyerték a nézők szimpátiáját. Ördög Nóráék jelenleg is forgatják az Ázsia Expressz legújabb évadát, ami idén a Fülöp-szigeteken és Tajvanon zajlik, és szintén Nórával, valamint az ország kedvenc séfeivel érkezik a díjnyertes Séfek séfe legújabb szezonja is, hogy megtalálja azt a szakácsot, akinek a műsor által gyökeresen megváltozhat az élete. Új évad készül a Farm VIP-ből is, így nem maradnak a nézők gazdálkodó celebek nélkül. Idén ősszel visszatér a sorsfordító Újratervezés, ezúttal a TV2 Klubon, amiben nehézsorsú, kilátástalan helyzetben élő családok otthonait varázsolják újjá, Szabó Zsófi és Stohl András, valamint Szabó András Csuti vezényletével.

2024-ben 20 év kihagyás után visszatér a képernyőre a Kísértés, aminek műsorvezetője Kasza Tibi lesz. A műsort már leforgatták és az előzetes alapján igencsak eseménydús reality-re számíthatnak a nézők. A tavalyi év egyik legmegosztóbb valóságshow-ja kétségkívül a Kőgazdag fiatalok – Rich Kids Hungary volt. A nyolc szereplőről mindenkinek volt véleményre, a róluk szóló cikkek/videók tartoltak az online térben. A műsor visszatér, lesznek régi és új szereplők, akik örömmel osztják meg fényűző mindennapjaikat a nézőkkel. És a reality-knek itt még nincs vége! A magyar valóságshow-k koronázatlan királya, Gáspár Győző és családja is újra beengedik a nézőket otthonukba, érkezik a Gáspárék, szintén a TV2 műsorán.

A sikershow-k és nagy visszatérők mellett idén ősszel két új formátum is bemutatkozik a TV2 képernyőjén. Az egyik a Password – A jelszó, aminek műsorvezetője Lékai-Kiss Ramóna lesz, aki korábban nem vezetett még vetélkedőt, ám most megmutathatja a játékos énjét. A könnyed esti kikapcsolódást nyújtó formátumban sztárok és civilek játszanak majd, garantálva a jó hangulatot. A műsort már leforgatták, az utómunkák zajlanak.

A másik, ősszel debütáló formátum egy egyestés event műsor, az 1% Club lesz, egy olyan show, ami az egész országot lázban tartja majd! Az 1% Club egy egyedülálló, lebilincselő és humoros szórakoztató produkció, amely tudományos felmérés alapján teszteli a nemzet intelligenciáját. A siker azon múlik, hogyan gondolkodunk, nem pedig azon, hogy mit tudunk, ami azt jelenti, hogy mindenki egyenlő esélyekkel indul és játszhat a stúdióban, és a képernyők előtt. Akár versenyzőként küzdenek a játékosok a pénzdíjért, akár nézőként játszanak barátaik és családtagjaik ellen, az egyre nagyobb kihívást jelentő kérdések helyes megválaszolásával bejuthatnak az 1%-os klubba: azon emberek elit csoportjába, akik képesek a lakosság 99%-ának eszén túljárni. A Magnum Media díjnyertes műsora már több országban is hatalmas sikert aratott - a BBC Studios forgalmazásában - Ausztráliában, Németországban, Görögországban és Franciaországban. Idén Magyarország mellett az USA-ban és Mexikóban, valamint Spanyolországban is képernyőre kerül.

Két vadonatúj heti sorozat is érkezik a TV2-re. A S.E.R.E.G. egy katonai tematikájú széria, ami egy apa-fiú konfliktus és egy missziós bosszúhadjárat története arról, hogyan lehet a saját határainkat túllépve teljesíteni, egy csapatot egységgé kovácsolni és különbséget tenni a valódi jó és rossz között. Ebben a műfajban több mint 20 éve nem készült sorozat, itt volt az ideje egy új változatnak!

2024 őszére elkészül az egyik legnagyobb költségvetésű magyar heti sorozat Hunyadi Jánosról. A nagysikerű regénysorozatból készülő tévés adaptáció koprodukcióban készül az NFI-vel és a német Beta Filmmel, utóbbi lesz a nemzetközi forgalmazója is az elkészült tévésorozatnak, amit Hunyadi – Rise of the Raven címmel a magyar nézők szintén a TV2 műsorán láthatnak majd.