„Nem bírtam ki, hogy ne sírjak...” – Döntött a Házasság első látásra párja

Házasság első látásra – Petra és Andris házassága valószínűleg már az első pillanatban kudarcra volt ítélve, ám ugyanezt nem mondhatja el Gyöngyi és Csabi. A fiatalok már az oltár előtt egymásra hangolódtak, és nagyon úgy tűnt, hogy hosszú távon is kijönnek majd egymással. De csak tűnt... A párosnak volt egy komoly veszekedése, amikor a férjnek annyira elege volt a feleségéből, hogy „kidobta” a lakásából, és taxival küldte haza. Ezt végül sikerült megbeszélniük a szakértők segítségével, de időközben mindig feljött pár apró probléma, ami megtörte a köztük lévő egységet. Ennek ellenére, Csabi a végső döntésnél mégis igent mondott, de felesége válaszát még nem tudtuk. Idáig...

Házasság első látásra: Gyöngyi és Csabi együtt folytatják Fotó: TV2

Házasság első látásra: Gyöngyi meghozta a végső döntést

Csabi sírva várta neje beszédét, remélve, hogy ő is igent mond a végén, és a történetüket közösen folytathatják. Gyöngyi szintén elérzékenyült férjét látva, de végül erőt vett magán, és felolvasta a levelét.

Amikor az esküvőn megláttalak, az első gondolatom az volt, hogy végre egy cuki pasi, akit nekem szántak, és minden tekintetben megfelel az elvárásaimnak. Kihoztuk egymásból a jó és a rossz énünket egyaránt, de úgy érzem, erre is szükségünk volt a saját és a közös fejlődésünk érdekében

– kezdte mondandóját Gyöngyi, majd hozzátette: nagyon nehéz döntést hozott meg.

„Lehet, hogy közhelynek hangzik, de szerintem nincs olyan, hogy rossz döntés. A kérdés csak az, hogy a szívedre vagy az eszedre hallgatsz. Ettől függetlenül egy nagyon nehéz döntést hoztam meg. Egy kapcsolatért minden nap dolgozni kell, és mi küzdöttünk, fejlődtünk napról napra. Ez is sikerült, megugrottuk, és ha lassan is, de haladtunk előre” – fogalmazott a feleség, majd végül Csabi kérdése is választ kapott:

Úgy gondolom, sok minden állhatna előttünk az életben, a kérdés már csak az, hogy én ezt veled szeretném-e tovább folytatni, vagy egyedül… A válaszom egyértelműen az, hogy veled.

Csabi a szavak hallatán láthatóan megkönnyebbült, és azonnal magához ölelte a feleségét. Könnyeit persze most sem tudta visszatartani, de ezt sem ő, sem pedig Gyöngyi nem bánta. Bár a férfi azért megjegyezte: „nem bírtam ki sírás nélkül...”

Ez tehát azt jelenti, hogy Gyöngyi és Csabi az első páros, akik a kísérlet végével is szeretnék folytatni a kapcsolatukat, a kérdés csak az, hogy kik követik őket még ezen az úton?