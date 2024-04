Házasság első látásra: Érzelmes szavakkal búcsúzik Gyöngyi, itt a vége?

Drámák, feszültség és könnyek jellemzik a Házasság első látásra utolsó hetét. Azt ugye már tudjuk, hogy Andris és Petra az utolsó hét előtt kapituláltak, soha többet nem akarják látni egymást. De hogy dönt a többi páros? Kik azok, aki végül annyira megszeretik feleségéküket, férjüket, hogy úgy döntenek, folytatják a kapcsolatukat? A nézők egyik kedvenc párosa Csabi és Gyöngyi, az elmúlt hetekben a kezdeti feszkók és nagy veszekedések után úgy tűnt nagyon megszerették egymást…

Kétértelmű választ adott Gyöngyi Csabinak (Fotó: TV2)

Csabi elsírta magát Gyöngyi beszéde közben

Valóságos érzelmi hullámvasúton ültek az elmúlt hetekben a Házasság első látásra párjai. Köztük az egyik legszimpatikusabb házasok: Csabi és Gyöngyi is. Eleinte sok problémát okozott köztük, hogy a férj nehezen engedte el exét, hatalmas veszekedéssel szét is költöztek. De utána gyorsan ki is békültek és mintha onnantól egyre közelebb kerülnének egymáshoz mind lelkileg, mind testileg, a többiek gyanítják is, hogy már ágyba is bújtak. S bár ezt ők cáfolják, azt nem, hogy nagyon megszerették egymást. De mégiscsak komoly döntés előtt állnak, ezért felkeresték szeretteiket, hogy velük is átbeszéljék igent, vagy nemet mondjanak.

„Nem szeretnék majd sírni” – kezdte az adásban Gyöngyi. „Rosszul is aludtam, mert izgultam mi fog történni, hogy fog alakulni a nap vége. Sokat agyaltam, gondolkoztam, és végül úgy érzem, hogy Csaba döntésétől függetlenül én a legjobb döntést hoztam…”

De nem csak a feleség, a férj is rengeteget vívódott, mindkettőjük egymásnak írt levele tele volt érzelmekkel, Csabi el is sírta magát a sorait olvasva.

„Ígérem én ott leszek neked és meghallgatlak, figyelek rád a jövőben” – mondta Csabi Gyöngyinek jelezvén, hogy ő folytatni szeretné a házasságukat. „Bízzál bennem és hidd el, amikor én azt mondom, itt vagyok neked! Gyöngyusz kérlek maradj velem, végre élvezzük, hogy vagyunk egymásnak, mint férj és feleség.”

Akik a nagy összeborulásra számítottak, azoknak a nehéz döntést meghozó feleség csalódást okozott, Csabi is a szívéhez kapott, és így fogalmazott:

Gyöngyi beszéde kicsit kétértelmű volt, sőt! Mintha az jött volna át, hogy sajnálom ezt a fiút, mert mindjárt olyat fogok mondani, amitől összetörik. Nagy gombóc volt a torkomban, dupla gombóc, szóval nagyon szeretném, ha észhez térne és igent mondana…

Hogy végül együtt marad-e a házaspár az majd csak később derül ki...