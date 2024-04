Sztárban sztár leszek! nyertese: „három nővel fogok együtt élni legálisan”

Csiszár István korábban beszámolt nekünk arról, hogy szeretett felesége, Betti már mindenórás terhes, azaz bármikor elindulhat a szülés. Második kislányukat várja az előadóművész páros, sőt azt is elmondták, ha minden ütemterv szerint halad, akkor szombaton fog megérkezni a kicsi. Csiszi szerelme elmondta, a korábbi vajúdás számára traumatikus volt, viszont most már több tapasztalata van és még jobban felkészült, hogy most jó élményekkel gazdagodjon. A terhesség utolsó fázisa sosem könnyű a kismamáknak, de ezt Csiszi is nagyon jól tudja már.

Csiszár István maszírozással és kedveskedéssel fejezi ki szeretetét terhes feleségének – Fotó: Hot!

„Csiszi felidegesít mindennel, minden második percben” – jegyezte meg az anyuka viccesen, mire a Sztárban sztár leszek! második évadának győztese is hozzászól a kérdéshez.

„Ilyenkor a hormonok nagyon durván odaszólnak, tehát az a mi kis rituálénk, hogy mindenért elnézést kérek, Bettinek meg mindenben igaza van” – mondta az énekes, akiről kiderült, más téren is kedveskedik szerelmének.

Az énekes alig várja, hogy három nővel élhessen együtt – Fotó: Obornyak József

Csiszár István rituáléja

A színész mindent megtesz, hogy kényelemben és jólétben tudhassa szerelmét, a táncos szakmában tevékenykedő Bettit.

A rituálé másik része, hogy minden este Valentinát letesszük a szófára és Betti kap tőlem egy láb- és kézmasszázst

– szögezte le Csiszi, akinek nagyszerű dolga lesz három nő mellett.

„Nekem nagyon jó dolgom lesz, mert három nővel fogok együtt élni legálisan. Mindenki imádni fog és szét fognak szedni engem, mint egy rocksztárt” – jegyezte meg viccesen Csiszi, aki alig várja, hogy a kezében tarthassa hamarosan érkező kislányát.