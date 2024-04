Rúzsa Magdi: „Ha egy nap születne még egy gyerekem, nagyon másképp csinálnám”

Rúzsa Magdi nagy vágya vált valóra, mikor édesanya lett, de igencsak mély vízben találta magát. 2022 februárjában hármasikrei születtek, ami nem kis kihívás. Mint ahogy a legtöbb édesanya, ő is beleesett abba a hibába, hogy csemetéit más gyerekekhez hasonlítgatta.

Rúzsa Magdi fontos felfedezést tett gyermekeivel kapcsolatban (Fotó: Nagy Zoltán)

„Annyira be tudunk stresszelni az internet és Instagram miatt"

„Rengeteg tanácsot kaptam, de rájöttem, hogy ezek nem jók.”

Azt látom hármasikrek mellett, hogy ha egy nap születne még egy gyerekem, bár nem készülök rá, de nagyon másképp csinálnék mindent.

„Változtatnék azon, hogy figyelek másokat, mások gyerekeit. A sajátjaimon keresztül is látom, hogy három gyerek mennyire különböző. Régen sem hasonlítgatták ennyit őket egymáshoz, ez nem is baj. A mai világban annyira be tudunk stresszelni az internet és Instagram miatt. Mindenki kiteszi a legszebb pillanatokat, de nem tesszük ki a hisztit, csomó mindent, ami éppen segíthetne: hogy lám, a másik gyerek is behisztizik, vannak alvásproblémák…” – fejtegette YouTube-on az énekesnő, aki korábban az ikrek altatásáról is sokat mesélt.

Rúzsa Magdi hármasikreiről vallott

Ezt az összehasonlítgatást abba kéne hagynunk, kitörölnünk a világból

– szögezte le Magdi, miután rájött, ő maga is beleesett ebbe a hibába, ami nagyon megnehezítette a lelkét.

„Azon kaptam magam, hogy elkezdett frusztrálni, hogy az ikreim a játszótéren csak állnak és moziznak, míg a többi gyerek, szaladgál, csúszdázik. És teljesen ki voltam borulva, hogy most az én gyerekeimmel valami baj van, hogy csak állnak, és nem érdekli a mászóka? Őket sokkal később kezdte érdekelni, sőt, most sem játszóteres gyerekek. Ők szeretnek bogyókat elültetni, főzőset játszani a kertben, bogarakat nézegetni” – sorolta a családanya, majd hozzátette, ha észreveszi, hogy olyan elakadás van, ami külső segítséget, fejlesztést igényel, akkor lépni fog.