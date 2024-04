"Recsegnek-ropognak a falak" - sírva hívta fel családját Ördög Nóra - Videó!

Április elején hatalmas földrengés rázta meg Tajvant. Akkor még, Fülöp-szigeteken, távolinak tűnt a dolog, még ha a szomszédban voltunk is. És reméltük, hogy mire ide érünk, mi már nem kapunk belőle ízelítőt. De nem így lett... Tegnap éjjel megtapasztaltuk, milyen az, amikor recsegnek-ropognak a falak... A helyiek óriás rutinnal kezelik a földmozgásokat, de nekünk, magyaroknak ijesztő élmény volt a rengés. Nincs baj, mindenki jól van! Stáb is, versenyzők is! Már csak pár nap, és megyünk haza...